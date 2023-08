Usher verrät seine drei besten Rapper aller Zeiten

In einem Interview zählt der Sänger seine Lieblingsrapper aller Zeiten auf.

In einem Interview beim Radiosender „CapitalXTRA“ verriet Usher die drei Rapper, die seiner Meinung nach die besten aller Zeiten sind.

„Einfach so viel Verständnis dafür, was Kultur ist“: Usher über sein Lieblingsrapper

In dem besagten Interview macht der R&B-Sänger schnell klar, wer seine Nummer Eins im Rap-Game darstellt: The Notorious B.I.G.. Der Grund seien seine zeitlosen Texte, die auch noch zur heutigen Zeit passen würden. Dies würde laut Usher ebenfalls zeigen, wie weit der US-Rapper für seine Zeit und wie talentiert er in Sachen Storytelling gewesen sei.

„Du legst Biggies Verse auf und bis zum heutigen Tag wirken sie immer noch, als wären sie erst heute entstanden. […] Seine Metaphern, sein Storytelling [sind] einfach so lebendig und [zeigen] einfach so viel Verständnis dafür, was die Kultur ist.“

Auch ganz oben auf Ushers Liste steht der Rapper Busta Rhymes, den der Sänger für seine Geschwindigkeit und Authentizität wertschätzt. In dem Bereich der zeitlosen Rapper sieht der 44-Jährige genauso Eminem. Weshalb er genau ein Fan vom „Rap God“ ist, verriet Usher allerdings nicht.

Zuletzt veröffentlichte Usher seinen Track „Boyfriend“, in dessen Musikvideo die Schauspielerin und Sängerin Keke Palmer mitspielt.