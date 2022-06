The Notorious B.I.G. erscheint als Hologramm in Brooklyn – einige Fans finden das „creepy“ 

Dieses Jahr wäre Christopher Wallace, besser bekannt als die 1997 verstorbene HipHop-Legende The Notorious B.I.G., 50 Jahre alt geworden. Sowohl Biggies Familie, als auch seine Heimatstadt New York hatten in diesem Zusammenhang mehrere Partys und Veranstaltungen angekündigt. Auf Social Media macht nun ein Video die Runde, in dem der Rapper als Hologramm zu sehen ist. Die Reaktionen auf die Aktion sind durchwachsen.

B.I.G. erscheint in einem Restaurant in Brooklyn

Der kurze Clip tauchte zunächst am Samstag, den 11. Juni in sozialen Netzwerken auf und zeigt The Notorious B.I.G. in einer menschengroßen Box, die im Chop House in Brooklyn installiert wurde. Neben den Bewegungen des Rappers, die tatsächlich (irgendwie) menschlich wirken, zeugt auch das Outfit des verstorbenen Musikers von einer Detailverliebtheit der Entwickler*innen: Sein Hologramm trägt eine Sonnenbrille von Versace, einen grünen Trainingsanzug von Sergio Tacchini, schwarze und graue Air Jordans sowie eine goldene Jesus-Kette.

Einige Fans hielten diese Präsentation allerdings für geschmacklos beziehungsweise sogar unheimlich. So schrieb ein Twitter-User beispielsweise: „Dieses Biggie-Hologramm ist gruselig“. Ein anderer Nutzer schrieb: „Lasst den Mann in Frieden ruhen.“

That Biggie hologram is creepy. — Sir Daniel | DJ & Female MC Historian (@DJSirDaniel) June 12, 2022

That Biggie hologram is weird. Let that man rest in peace — jasmine whaley (@jaszwhaley) June 12, 2022

Andere User zeigten sich von der Aktion und dem Erscheinungsbild des Rappers durchaus beeindruckt.

That Biggie hologram looked toooo realistic — POETICAL G🖤🦅 (@_contrabandbaby) June 12, 2022

Diddy hat bei der Aktion seine Finger im Spiel

Entwickelt wurde das Hologramm von Proto Inc., einem Holoportationsunternehmen, das damit wirbt, Personen in Echtzeit an jeden erdenklichen Ort auf der Erde „beamen“ zu können. So sollen die „Hologramm-Boxen“ beispielsweise zur Live-Übertragung von Konzerten eingesetzt werden. Laut Black Enterprise fungiert Sean „Diddy“ Combs als Berater für das Unternehmen. Da Diddy ein langjähriger Freund und Begleiter von Biggie war, ist davon auszugehen, dass der Rapper und Unternehmer hinter der Aktion steckt und auf diese Weise der HipHop-Legende Tribut zollen wollte.

Hologramme auf dem Vormarsch

Die Idee von Hologrammen verstorbener Artists ist nicht neu. Bereits 2012 wurde Tupac Shakur im Rahmen des Coachella-Festivals auf die Bühne projiziert, wo er einen gemeinsamen Song mit Snoop Dogg performte. Vergangenes Jahr sprachen die Produzenten Swizz Beatz und Timbaland in einem Interview davon, Tupac und Biggie wieder zum Leben erwecken zu wollen, um sie in einem Rap-Battle gegeneinander antreten zu lassen. Währenddessen arbeiten Firmen wie BASE Hologram daran, verstorbene Künstler*innen wie Amy Whinehouse und Whitney Houston wieder auf die Bühne zu bringen.