Einmalig: Musikexpress, Metal Hammer und Rolling Stone machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Brian Fallon: Seine Soloalben im Überblick

Kein Wunder, dass Bruce Springsteen sofort von ihm begeistert war (nicht nur weil beide aus New Jersey stammen): Brian Fallon versteht es, kraftvolle Rocksongs zu schreiben, bei denen sich alle angesprochen fühlen und die universellsten Themen (Glaube, Liebe, Hoffnung) nicht beliebig wirken, sondern ohne Umwege ans Herz gehen. Bis 2015 war er Sänger bei The Gaslight Anthem, die mit jugendlicher Energie eine Hymne nach der anderen raushauten. Dann entschied er sich, die Band ruhen zu lassen und erst mal allein weiterzumachen.

Im Folgenden zeigen wir, mit welchen Alben Brian Fallon sich als Solokünstler etabliert hat:

„Painkillers“

Auch wenn Brian Fallon eine Pause mit The Gaslight Anthem einlegte, war der Musiker weiter sehr aktiv: Sein erstes Soloalbum „Painkillers“ erschien 2016 – produziert wurde der prompte Chart-Erfolg (in Deutschland kletterte die Platte bis auf Platz zwölf) von Butch Walker, der bereits schon an Alben von Frank Turner, Fall Out Boy und Avril Lavigne gearbeitet hatte.

Anspieltipp: „A Wonderful Life“

„Sleepwalkers“

Ein noch größerer Erfolg war der Nachfolger „Sleepwalkers“, den Brian Fallon 2018 veröffentlichte. Das Album erreichte in den deutschen Charts sogar Platz sechs. Zu hören sind darauf auch Musiker der Preservation Hall Jazz Band, Schlagzeuger Dave Hidalgo Jr. (Social Distortion) und Gitarrist Ian Perkins (The Horrible Crowes).