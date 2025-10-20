Wu-Tang Clan auf Tour 2026 – zwei Deutschland-Konzerte

Wu-Tang Clan: Wer ist nun Besitzer des Unikat-Albums?

Der Wu-Tang Clan kommt 2026 mit „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ auch nach Deutschland. Alle Termine und Presale-Infos im Überblick.

Wu-Tang Clan auf der Bühne ist doch noch nicht ganz Geschichte: Die Hip-Hop-Formation hat nach ihrer Abschiedstour in den USA nun auch internationale Termine der „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“-Tour angekündigt. Die 15 Konzerte umfassende Welttournee beginnt am 2. März 2026 im Ziggo Dome in Amsterdam und führt anschließend durch Deutschland, Polen, Österreich, Italien, Frankreich, die Schweiz und Belgien, bevor der europäische Teil mit Auftritten in London und Manchester endet.

Danach geht es weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate für ein Konzert in der Coca-Cola Arena in Dubai, ehe die Tour in Australien ihren Abschluss findet – mit Shows in Brisbane, Melbourne und schließlich Sydney.

Auch deutsche Fans dürfen sich also freuen: Der Wu-Tang Clan spielt Konzerte in Berlin und Köln.

Wu-Tang Clan live 2025: Termine im Überblick

03.03.2026 Berlin, Uber Arena

06.03.2026 Wien, Stadthalle D

10.03.2026 Köln, Lanxess Arena

12.03.2026 Zürich, Hallenstadion

Tickets

Karten sind ab Mittwoch (22. Oktober 2025) in unterschiedlichen Presales erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag (24. Oktober) um 10:00 Uhr.

Über Telekom Prio Tickets beginnt der Online-Presale am Mittwoch, 22.10.2025, um 10:00 Uhr und dauert 48 Stunden an.

Der Ticketmaster-Presale startet am Donnerstag, 23.10.2025, um 10:00 Uhr und geht 24 Stunden.

Der allgemeine Vorverkauf läuft schließlich am Freitag, 24.10.2025, beim Veranstalter und allen bekannten Vorverkaufsstellen um 10:00 Uhr an.

Der Wu-Tang Clan gilt als eine der einflussreichsten Rapgruppen der Hip-Hop-Geschichte. Mit ihrer finalen US-Tour im Juni und Juli 2025 hatte die Crew ursprünglich ihren Abschied verkündet. Doch im Interview mit ROLLING STONE deutete Gründungsmitglied Ghostface Killah bereits an, dass dies womöglich noch nicht das Ende sei: „Wu-Tang Clan ist für immer“, sagte der Rapper.

Zuletzt veröffentlichte die Gruppe im April 2025 ihr gemeinsames Album „Black Samson, the Bastard Swordsman“. Produziert von Mathematics, ist es der vierte Release der Band unter dem verkürzten Namen „Wu-Tang“ – und das erste Werk seit „Once Upon a Time in Shaolin“ (2015), auf dem alle neun Crew-Mitglieder vertreten sind.