Sigrid auf Tour 2026: Alles zu Deutschland-Terminen und Tickets

von 
Sigrid

Sigrid  |  Sigrid kommt 2026 nach Deutschland, präsentiert vom Musikexpress.

Foto: Oya. All rights reserved.
Sigrid geht 2026 auf Deutschland-Tour. Hier gibt's alle Konzerttermine, Ticketinfos und Details zum neuen Album „THERE'S ALWAYS MORE THAT I COULD SAY".

Sigrid kommt nach Deutschland – präsentiert vom „Musikexpress“. Die norwegische Sängerin gastiert im Frühjahr 2026 in vier deutschen Städten.

Das sind die Termine

03.03.2026 Köln, Carlswerk Victoria
04.03.2026 München, Muffathalle
05.03.2026 Berlin, Huxleys
07.03.2026 Hamburg, Georg Elser Halle

So kommt man an Tickets

Der Kartenverkauf für das Konzert in Hamburg beginnt beim Veranstalter bereits am 15.10. um 10 Uhr, für die übrigen Termine ab dem 17.10. um 10 Uhr. Auf Eventim startet der offizielle Vorverkauf für alle Konzerte am 16.10. um 10 Uhr.

Neues Album: THERE’S ALWAYS MORE THAT I COULD SAY

Am 24. Oktober 2025 veröffentlicht Sigrid ihr neues Album THERE’S ALWAYS MORE THAT I COULD SAY. Der Klappentext beschreibt die Platte als „aus Versehen ein Trennungsalbum“, das sich thematisch von Verliebtheit über Herzschmerz bis Besinnung bewegt. Bereits erschienen sind die drei Single-Auskopplungen „Jellyfish“, „Two Years“ und „Fort Knox“.

Hier in „Jellyfish“ hineinhören

Am 27. Juli 2025 hatte die norwegische Popkünstlerin einen Gastauftritt bei Ed Sheerans Konzert in Oslo. Dort performte sie gemeinsam mit ihm ihren Song „Don’t Kill My Vibe“.

THERE’S ALWAYS MORE THAT I COULD SAY ist das dritte Studioalbum der Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Sigrid Solbakk Raabe heißt. 2017 veröffentlichte sie ihre Debüt-EP DON’T KILL MY VIBE und gewann daraufhin den BBC Music Sound of 2018. Im März 2019 erschien ihr Debütalbum SUCKER PUNCH.

