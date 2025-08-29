ME präsentiert Florence + the Machine – drei Live-Termine für 2026!
Everybody scream! Diese Live-Termine sollte man sich im Kalender vormerken.
Florence + the Machine kehren für drei Live-Termine nach Deutschland zurück. Die Band um Florence Welch wird 2026 mit ihrem neuen Album „Everybody Scream“ in Köln, München und Berlin spielen – präsentiert vom Musikexpress.
Florence + the Machine: Neues Album erscheint bereits an Halloween
Das Erscheinungsdatum des neuen Albums ist nicht zufällig gewählt. Everybody Scream“, das am 31.10.2025, also an Halloween veröffentlicht wird, widmet sich der Hexerei und dem Folk Horror, was hervorragend in eine Zeit passt, in der viele Horrorfilme und vor allem Romane dem Hexenthema einen modernen Twist verleihen und es mit feministischem Furor verbinden.
Das Album hat Welch in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit einem eng verbundenen Kreis von Mitwirkenden geschrieben und produziert, darunter Mark Bowen von IDLES, der im Video zu „Everybody Scream“ zu sehen ist. Auch dabei: Aaron Dessner und Mitski.
Entsprechend lautet auch der Titel der anstehenden Tour im kommenden Jahr: Auf der „The Everybody Scream Tour“ wird Florence + the Machine die neuen Songs vor Publikum spielen.
Das sind die Termine:
26.02.2026 Köln – Lanxess Arena
04.03.2026 München – Olympiahalle
09.03.2026 Berlin – Uber Arena
Hier den offiziellen Trailer zur Live-Ankündigung sehen:
Florence + the Machine live in Deutschland: Wann gibt es Tickets?
Der Vorverkauf für die drei Deutschlandshows startet demnächst. Tickets sind ab dem 5. September hier erhältlich und kosten zwischen 60 und 85 Euro zuzüglich Gebühren.