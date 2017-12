Diese erschwinglichen Sneakers von Kanye West könnt Ihr am kommenden Samstag shoppen

Foto: AFP/Getty Images, PATRICK KOVARIK. All rights reserved.

Kurz vor Jahresabschluss scheint uns Kanye West noch einmal beweisen zu wollen, dass er in den vergangenen Monaten, die von psychischen Behandlungen und Eheproblemen überschattet wurden, nicht seine Produktivität verloren hat.

Auch interessant Kanye Wests Jogginghosen gibt es bald für Jedermann – dank adidas Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zwei Colourways seines beliebten Schuhes Yeezy Boost 350 veröffentlicht wurden (und in kürzester Zeit vergriffen waren), legt Kanye am kommenden Samstag mit dem Drop eines neuen Yeezy Powerphase nach.

Die Sneakers mit der klassischen Tennis-Silhouette sind aus zweierlei Gründen besonders beliebt: Zum einen sind sie durch ihre Lederoberfläche und ihrem zurückhaltenden Design wahre Allrounder, zum anderen sprengt ihr Preis nicht Jedermanns Budget.

Die Yeezy Powerphase, die nach ihrem Debütdrop in weiß nun in dezentem grau erhältlich sein werden, kosten nur 120 Euro und sind damit kaum teurer als vergleichbare Millionenseller wie dem adidas Stan Smith oder dem Reebok C85 (beide um die 100 Euro).

GREY YEEZY POWERPHASE. DECEMBER 9. adidas.com/yeezy A post shared by TeamKanyeDaily (@teamkanyedaily) on Dec 1, 2017 at 11:10am PST

Zwar sind die Yeezy Powerphase, wie auch die bisherigen adidas-Releases von Kanye West, limitiert, doch die Menge produzierter Powerphases soll die bisher veröffentlichten Yeezy Boost 350 deutlich übersteigen. Das bedeutet, dass Eure Chancen, am Samstag von Kanye West designte Treter abzustauben, ziemlich gut stehen. Nichtsdestotrotz solltet Ihr pünktlich um 10 Uhr die Website von adidas aufrufen und Euch genau über die Release-Informationen der autorisierten Händler informieren. Die Liste aller weltweiten Powerphase-Händler findet Ihr auf adidas.com/yeezy. Die teilnehmenden deutschen Shops findet Ihr bei uns im Überblick:

adidas Originals Store Berlin

Muenzstrasse 13-15

Berlin

No74

Torstrasse 74

Berlin

Overkill GmbH

Koepenicker Strasse 195 A

Berlin

Sneakersnstuff

Schönhauser Allee 6

Berlin

Solebox

Nuernbergerstrasse 16

Berlin

Wood Wood

Rochstr. 4

Berlin

Uebervart

Kleiner Hirschgraben 14

Frankfurt

The Good Will Out

Händelstraße 41

Köln

Solebox

Altheimer Eck 6

Muenchen