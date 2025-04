„The White Lotus“-Komponist verlässt Serie wegen Differenzen

„Lost“: Was aus den Schauspieler:innen der Kultserie geworden ist

Cristóbal Tapia de Veer, der die Musik für „Babygirl“ und eine Episode von „Black Mirror“ geschrieben hat, hat bereits drei Emmy Awards für seine Arbeit an „The White Lotus“ gewonnen. Doch der preisgekrönte Komponist steigt bei der HBO-Serie aus und wird zur vierten Staffel nicht mehr am Start sein. Er bestätigte, dass kreative Differenzen und Spannungen mit dem Serien-Schöpfer Mike White zu seiner Abkehr führten.

Die Musik von Tapia de Veer spielte eine entscheidende Rolle in der düster-komischen Atmosphäre von „The White Lotus“. Sein Titelsong „Aloha!“ aus der ersten Staffel entwickelte sich schnell zum Kult und wurde in zahlreichen DJ-Sets verwendet. Er wurde auch für Staffel zwei als „Renaissance“ neu interpretiert. Und in der aktuellen dritten Staffel hat er sich auch wieder verewigen können. Doch bereits seit Staffel eins gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und den Produzenten.

De Veer erklärte in einem Interview mit der „New York Times“, dass er sich beim Erhalt des Drehbuchs zunächst unsicher war, ob das Projekt etwas für ihn sei, da es zwar sehr gut geschrieben war, aber einen Reality-TV-Vibe hatte und eher komödiantisch war. Er sagte, dass seine eigenen Werke im Allgemeinen das Gegenteil davon seien, da sie „super düster und edgy“ seien. Der Regisseur White hatte anfangs außerdem eine andere Vorstellung von der Theme-Musik.

Spannungen mit Regisseur Mike White seit Staffel eins

Laut de Veer schlug White eine Musikrichtung vor, „die eher nach etwas klingt, das man in Ibiza, in einem Club mit entspannter Atmosphäre hören würde. Die Musik hatte gar keine Kanten. Es ist zwar schöne Musik, aber es fehlt absolut alles, was die ‚White Lotus’ ausmacht – die Spannung zwischen den Charakteren (u.a. mit Sydney Sweeney und Jennifer Coolidge)“, erzählt er der „New York Times“.

Trotz der Vorgaben von White blieb der Komponist seiner musikalischen Vision treu. Während „Aloha!“ für die zweite Staffel als „Renaissance“ für das italienische Setting neu interpretiert und positiv aufgenommen wurde, führte das neue Titellied „Enlightenment“ in der dritten Staffel erneut zu Konflikten.

Fan-Wut über das neue Theme der dritten Staffel

Viele Fans waren über die neue Theme-Musik verärgert: „Als die Staffel rauskam, rief mich die Presse an, sogar Leute aus England und Frankreich wollten ein Statement von mir zum neuen Theme. Ich fand’s interessant, dass die Leute so wütend reagierten.“

Tapia de Veer hatte ursprünglich eine längere Version des Songs geplant, die Elemente der vorherigen Themes enthalten sollte. Doch Mike White lehnte dies ab: „Ich schrieb der Produktion und sagte, dass es großartig wäre, den Fans irgendwann die längere Version mit den ooh-loo-loo-loos zu geben, weil sie explodieren würden, wenn sie merken, dass es sowieso in diese Richtung ging. Die Idee kam gut an. Aber dann schnitt Mike das raus – er war damit nicht zufrieden“, erzählt er der „New York Times“.

Schließlich veröffentlichte Tapia de Veer die längere Version eigenständig auf YouTube. Und inzwischen hätten sich die Fans langsam an das neue Theme gewöhnt.

Ein Abschied ohne Reue

Trotz der Spannungen mit White und den Herausforderungen bei der Produktion bereut Tapia de Veer nichts und blickt mit Stolz auf seine Arbeit zurück: „Es war die ganze Anstrengung und fast das Erzwingen der Musik in die Show wert, weil ich dort nicht viele Verbündete hatte.“

Mit dem Ausstieg von Tapia de Veer verliert „The White Lotus“ eine zentrale kreative Stimme. Wie sich dies auf die vierte Staffel auswirkt, bleibt abzuwarten.