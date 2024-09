Die Simpsons: Chief Wiggum verspottet Trumps Aussage über Migranten

Hank Azaria, alias Chief Wiggum aus „Die Simpsons“, kontert Donald Trumps Behauptung, Migranten würden in Springfield Hunde und Katzen essen.

Jetzt schalten sich „Die Simpsons“ in den US-Wahlkampf ein. In einem Video hat Hank Azaria, die Stimme von Chief Wiggum, auf Donald Trumps Aussage reagiert, dass Migrant:innen in Springfield Hunde und Katzen verspeisen. Während der 78-Jährige in einer Präsidentschaftsdebatte behauptete, die Stadtbewohner:innen müssten um ihre Haustiere fürchten, konterte Wiggum im Simpsons-Stil: „Meinen Sie Hotdogs?“

In der Parodie nimmt Chief Wiggum einen Anruf von einem besorgten Bewohner Springfields entgegen, der von Menschen berichtet, die Hunde und Katzen essen.

„Springfield Police Chief Clancy Wiggum, wie kann ich Ihnen helfen?“, beginnt er in dem Clip, bevor er irritiert fragt: „Die Leute essen Hunde? Was, meinen Sie Hotdogs? Oh, Katzen! Mr. Katz isst Hotdogs? Nein? Die Leute essen Hunde und Katzen? Hunde und Katzen in Springfield?… Sind sie gut?“

Meme-Sturm und Simpsons-Satire

Donald Trump machte die Aussagen während einer Debatte mit Kamala Harris am 10. September. Er behauptete, dass haitianische Migrant:innen in Springfield, Ohio, Hunde und Katzen essen würden. Seine Worte lösten schnell eine Welle von Memes und Spott im Internet aus, insbesondere in der Simpsons-Fangemeinde. Viele nutzten bekannte Szenen aus der Serie, um seine Aussage zu parodieren.

„In Springfield essen sie die Hunde. Die Leute, die reingekommen sind, sie essen die Katzen. Sie essen die Haustiere der Leute, die dort leben“, sagte Trump und behauptete weiter, dies sei ein Beispiel für die angeblich verheerenden Folgen der Einwanderungspolitik in den USA.

Diese unbelegten Behauptungen wurden von den Moderatoren der Debatte schnell widerlegt, die darauf hinwiesen, dass es keine Beweise für solche Vorfälle in Springfield gibt.

Der republikanische Politiker J.D. Vance, der Donald Trumps Wahlkampf unterstützt, verteidigte die Äußerungen und sagte gegenüber CNN: „Es ist möglich, dass diese Gerüchte falsch sind. Aber wir haben von mehreren Personen aus erster und zweiter Hand gehört, dass solche Dinge passieren.“ Trotz der Widerlegung durch die Behörden hielt Vance an seiner Position fest.