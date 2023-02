Django Django kündigen mit fünf Songs ein neues Album an

Die Avantgarde- und Alternative-Band mit psychedelischem Einschlag Django Django hat fünf neue Songs veröffentlicht. „Wishbone“, „Complete Me“, „Osaka“, „Hands High“ und „Lunar Vibrations“ sind der erste Teil des neu angekündigten Albums OFF PLANET. Dieses soll aus insgesamt vier Teilen bestehen und am 16. Juni erscheinen.

Dadurch wird es zur umfangreichsten Veröffentlichung des britischen Quartetts. Für die neue Single „Complete Me“ steuerte die ebenfalls britische Musikerin und Schauspielerin Self Esteem den Gesang bei.

Schon in der Vergangenheit hatte sie Berührungspunkte mit Django Django. 2017 erschien ihre Single „Your Wife“ über das Label „Kick + Clap“ von Django-Django-Drummer David MacLean.

Doch sie ist nicht das einzige Feature auf OFF PLANET PT.1. Die Lieder „Hands High“ und „Lunar Vibration“ entstanden in Zusammenarbeit mit Refound* beziehungsweise Isabelle Woodhouse. Auf den restlichen Songs wird es mit unter anderem Jack Peñate, Stealing Sheep und Toya Delazy weitere Feature-Gäste geben.

Django Django, 2009 in London gegründet, brachten bisher vier Alben heraus, zuletzt 2021 GLOWING IN THE DARK. Ihre selbstbetitelte Debüt-Platte landete nach der Veröffentlichung 2012 direkt in den UK-Album-Charts.

Zu den weiteren neuen Songs von Django Django:

„Wishbone“: https://youtu.be/OSHP5NLxAu8

„Osaka“: https://youtu.be/pt_y2sAmnJk

„Hands High“ ft. Refound: https://youtu.be/58vNfDgg0fc

„Lunar Vibration“s ft. Isabelle Woodhouse: https://youtu.be/4mU1Mf82ENA