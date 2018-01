Mit Tocotronic, Dream Wife und Nils Frahm: Die Alben der Woche

Tocotronic veröffentlichen ihr zwölftes Album und erinnern sich an jugendliche Erweckungserlebnisse. Dream Wife liefern elf Songs, mit denen man sich eigentlich nur in sie verlieben kann. Und Nils Frahm zeigt uns, dass experimentelle Musik ein einziger Genuss sein kann. Das und viel mehr gab es diese Woche – lest und hört!

Unser Album der Woche: „Die Unendlichkeit” von Tocotronic

Außerdem sind am 26. Januar 2018 folgende Alben erschienen: