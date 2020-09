Django Django teilen neue Single „Spirals“ samt psychedelischem Video

Popkolumne, Folge 82

Pizza Hawaii, Dream Nails und Sex: Linus Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „The Magic“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Heute geht es um sexuelle Aufklärung, wir bringen den Fun zurück in deutsche Schlafzimmer. In der Episode zur KW 37/2020 dreht sich außerdem alles um Dream Nails, Toast Hawaii und „das Bier auf’n Weg“. Lasst euch einsammeln von den letzten Sonnenstrahlen, hier ist die neue Popwoche, danach wird es nur noch finster.