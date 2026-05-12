Dominik Eulbergs „Lepidoptera“: Male einen Schmetterling, rette Artenvielfalt

Mit dem Projekt „Lepidoptera“ macht Dominik Eulberg Fans zu Mitgestalter:innen – gemalte Schmetterlinge werden zu einem animierten Video für Biodiversität.

Dominik Eulberg sucht kreative Köpfe. Für sein zuletzt erschienenes Album hat er sich Folgendes für Fans ausgedacht: Eine Möglichkeit, nicht nur Teil seines Musikvideos zu sein, sondern zugleich auch etwas Gutes für die Umwelt zu tun.

Darum geht es

Das Projekt heißt „Lepidoptera“ – die wissenschaftliche Bezeichnung für Schmetterlinge – und ruft zum Malen auf. Auf einer dafür angelegten Website kann bis Mitte August ein selbst gemalter Schmetterling eingereicht werden. Aus ausgewählten Faltern entsteht ein animierter Schwarm – und damit das Musikvideo zu Dominik Eulbergs Track „Mittlerer Weinschwärmer“. Ein Track, der mit oszillierenden Sounds und tiefen Kickdrums dazu verleitet, sich in eine Wiese zu legen und jene Schmetterlinge an sich vorbeiziehen zu sehen.

Mitmachen für die Artenvielfalt

Um eben diese Vielfalt aufrechtzuerhalten, gibt es die Mitmach-Aktion zusammen mit dem „Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft“. Mit dem Satz „Vielfalt ist keine romantische Folklore, sondern ein uraltes Grundprinzip der Natur zum Erhalt des Lebens“ ruft der DJ zum Mitmachen auf. Dieser Appell hat einen ernsten Hintergrund: Laut der im Dezember 2025 veröffentlichten Roten Liste des Bundesamts für Naturschutz sind in Deutschland fast die Hälfte aller etablierten Tagfalter bestandsgefährdet oder bereits ausgestorben.

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Als Hauptursache gilt nach wie vor die intensive Landwirtschaft; hinzu kommen Pestizideinsatz, Stickstoffeinträge und der Verlust nährstoffarmer Offenlandlebensräume. Wo früher Wiesen sirrten, summten und flatterten, herrscht heute oft eine fast unheimliche Stille.

Das Mahnmal in Aquarell

Eulberg setzt dieser Verknappung in seiner Musik eine eigene Polyphonie entgegen – der gemalte Schwarm wird so zur trotzigen Geste, ein Musikvideo als Mahnmal in Aquarell. Ein Musikvideo für Biodiversität, für einen Song, der elektronische Diversität in der Kunst auslebt.