Dr. Dre verliert Markenrechtsstreit gegen Gynäkologen Dr. Drai

100 Millionen verkaufte Tonträger, zwölf Grammys, Dutzende Top-10-Hits in den USA: Linda Ronstadt ist die erfolgreichste Sängerin der 70er-Jahre – und die erste, die Arenen füllte. Trotzdem erlebte die Ex-Verlobte von George Lucas in den 80er-Jahren einen fiesen Karriereknick und verdingte sich fortan als Sängerin in Broadwaymusicals und als Jazz-Chanteuse. 2011 ging sie frustriert in Rente – ein Jahr später wurde bei ihr Parkinson festgestellt.

ME: Linda, wie geht es dir? Linda Ronstadt: Ich langweile mich zu Tode! Im Ernst, ich würde wahnsinnig gern wieder Musik machen, aber ich kann nicht. Ich kriege keinen vernünftigen Ton raus. Ich habe keinen Einfluss mehr auf das, was aus meinem Mund kommt, und das ist eine ganz schlimme Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Natürlich tut es weh zu sehen, dass meine alten Kollegen nach wie vor auf Tour sind und einen Wahnsinnsspaß haben, während ich zu Hause sitze und nur noch vor mich hindämmere. Ist es so schlimm? Es ist die Hölle! Ich habe mein ganzes Leben extrem…