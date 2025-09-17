Drake im Berghain: Club-Community lacht über dreistündigen Kurzbesuch

Drake: Was wir bisher zu ICEMAN wissen

Auf seiner Deutschlandtour machte Drake einen Abstecher in den Kult-Club – wenn auch wohl nur kurz, aber ohne Security

Drake ist aktuell auf Deutschland-Tour – zuletzt war er dabei auch in der Hauptstadt zugegen und nutzte wohl die Zeit auch, um sich etwas Zeit zum Clubben zu nehmen. Am 14. September soll der kanadische Rapper angeblich im Berliner Berghain vorbeigeschaut haben – und trotz harter Tür reingekommen sein. Sein Aufenthalt hielt jedoch nicht so lange an …

Ohne Bodyguards im Club? DJ Gordo sorgt für Gesprächsstoff

Laut seines Freundes DJ Gordo, mit dem Drake unterwegs gewesen sein soll, war Drake ganz ohne Security ins Berghain gegangen. Aufnahmen aus dem Club gibt es nicht, da das Filmen und Fotografieren dort streng verboten ist. Ein Reel auf Gordos Instagram zeigt jedoch die beiden auf dem Weg in den Club. In der Beschreibung behauptet Gordo, sie seien „einfach so“ hineingekommen, ganz ohne Bodyguards.

Gordo ist kein Unbekannter in der Rap-Szene: Er produzierte unter anderem Drakes Track „Sideways“ und arbeitet regelmäßig mit großen US-Künstlern wie Lil Pump oder Partynextdoor zusammen.

Internet-Debatte über Drakes Partynacht in Friedrichshain

Ob der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aubrey Graham heißt, tatsächlich ohne Security gefeiert hat, ist allerdings umstritten. Auf Reddit und in den Kommentaren unter Gordos Post berichten mehrere Leute, dass Drake durchaus von einer kleinen Entourage begleitet worden sei. Ein Party-Gänger will ihn sogar ganz sicher mit Security im Club gesehen haben. Bestätigt wird der Besuch immerhin vom britischen Elektromusiker und Wahlberliner Scuba, der in den Kommentaren von seiner Begegnung schreibt.

Drei Stunden im Berghain: Netz spottet über Kurzbesuch

Während über die Frage nach Drakes Security gestritten wird, sorgt vor allem ein Detail für Spott im Netz: Drei Stunden soll der Kanadier laut Gordo im Berghain gewesen sein. Für Stammgäst:innen des Clubs ist das nur ein minimal kurzer Ausflug in die Rave-Welt. Entsprechend amüsiert reagiert die Community und macht sich über Drakes „Kurzbesuch“ in einem der wohl bekanntesten Clubs der Welt lustig.