Young Thug attackiert Kendrick Lamar: „Er wird nie größer als Drake“

In einem im Internet aufgetauchten Memo hat Young Thug seinen Rapkollegen Kendrick Lamar scharf angegriffen. Lamar werde niemals größer als sein Rivale Drake sein, heißt es in einem kürzlich durchgesickerten Audio-Clip aus seiner Zeit hinter Gittern während seines RICO-Prozesses.

Feature-Absage: Young Thug fühlt sich von Kendrick Lamar zurückgewiesen

Der Clip, der seit kurzem im Internet kursiert, gibt ein Telefongespräch wieder, in dem Young Thug über einen gescheiterten Versuch spricht, Kendrick Lamar für ein Feature zu gewinnen, vermutlich für sein 2023 erschienenes Album BUSINESS IS BUSINESS, so legt es zumindest „Vice“ nahe.

Was zu hören ist? „Diese N*** sind zu groß, so nach dem Motto ‚Ich mache keine Features‘, warum?“, fragte Young Thug in dem Anruf. „Warum solltest du kein Feature für einen Superstar machen wollen? Bring jemanden groß raus! Es ist okay, deine paar 100 Millionen zu verdienen, aber wem hast du damit geholfen?“, kritisierte Young Thug Lamar in dem Memo.

Kendrick Lamar soll auch Lil Baby und Lil Durk abgelehnt haben

Young Thug zufolge wurden auch Feature-Gesuche von Lil Baby und Lil Durk von Kendrick Lamar abgelehnt. „Du solltest eigentlich ein Ni*** sein, der Ni***s unterstützt“, beklagte sich der Musiker weiter. „Deshalb werden diese Ni***s niemals größer sein als Drake, NIEMALS in ihrem Leben“, sagte er.

Young Thug und Drake: Eine lange Freundschaft

Aber auch zum Kontext wichtig: Drake ist ein langjähriger Freund Young Thugs. Dieser wirft Kendrick Lamar also Egoismus und mangelnden Gemeinschaftssinn vor. Young Thug behauptete entsprechend: Lamar würde seinen Erfolg nur für sich selbst nutzen und sei nicht bereit, mit anderen Rappern zu teilen und ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das, so Young Thug, mache ihn zu einem schlechteren Künstler als Drake.

Drake vs. Kendrick Lamar: Der Beef und die Folgen

Drake und Kendrick Lamar hatten sich ab Ende 2023 einen mehrere Monate langen Beef geliefert. Darin beschuldigte Lamar Drake unter anderem, pädophil zu sein. Obwohl sich das intensive Hin und Her von Diss-Tracks derzeit gelegt hat, sind die Auswirkungen der Fehde weiterhin in der HipHop-Branche spürbar. Die öffentliche Debatte um die beiden Artists hält an.