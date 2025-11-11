Rosalía erklärt die wahre Bedeutung von Song „Berghain“

Fans dachten an den Berliner Club – doch Rosalía überrascht mit einer tieferen Botschaft. Warum „Berghain“ mehr über uns selbst verrät als über Techno.

Rosalías Song „Berghain“ ist Teil ihres neuen Albums LUX. Der Track fällt nicht nur musikalisch auf – durch orchestrale Elemente, Chöre und Dreisprachigkeit (Deutsch, Spanisch, Englisch) –, sondern auch durch die Wahl seines Titels. Dieser verweist auf das Berghain, den wohl legendärsten Techno-Club Berlins, um den sich Faszination und Mythen ranken. Besonders das außergewöhnliche Soundsystem und die strenge Türpolitik unter Sven Marquardt haben dem Club weltweiten Kultstatus verschafft.

Hommage an die „Kathedrale des Techno“?

Der Titel des hymnenartigen Songs legt nahe, dass Rosalía eine musikalische Hommage an die oft als „Kathedrale des Techno“ bezeichnete Location geschaffen haben könnte. Damit wäre sie nicht die Erste: Auch Haiyti („Berghain“) und K.I.Z, („Berghainschlange“) griffen bereits die Faszination rund um die Exklusivität des Clubs auf. Der Track ist die Lead-Single ihres Albums LUX und markiert musikalisch einen orchestralen, fast sakralen Stilwechsel. Der Titel „Berghain“ fügt sich in die Theorie der Dramatik und Extase ein. Einige Interpretationen deuten das Club-Setting als Metapher für Loslassen und Selbsterfahrung.

Rosalía erklärt die wahre Bedeutung

Nun äußert sich die Künstlerin selbst zu den Spekulationen. In einem Apple-Music-Interview mit Zane Lowe löst sie auf: Sie interpretiere „Berghain“ als „Berg-Hain“, also als „Bergwald“. „Berghain bedeutet ´arboleda de la montaña´. Es bedeutet eine Gruppe von Bäumen im Wald.“ Das Wort habe für sie eine metaphorische Bedeutung – als Bild für den Innenraum unserer Gedanken, in dem man sich verlieren könne. Sie erklärt: „Wir alle haben solche Labyrinthe in unseren Köpfen, diese Gedankenwälder, in denen man sich verlieren kann. Berghain – das ist dein Geist. Es ist der Geist von allen.“

An der Theorie, Rosalía wolle die Berliner Techno-Höhle ehren, ist wohl tatsächlich nichts dran. Zu dem Club sagt sie nur: „Ich wollte schon immer mal in diesen Club gehen, aber ich habe mich nie getraut.“

Im Interview mit Zane Lowe berichtet Rosalía über den „Berghain“-Hintergrund:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier könnt ihr das Musikvideo zum Song anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rekorde und internationale Erfolge

LUX erreichte bereits am Veröffentlichungstag am 07. November 2025 42,1 Millionen Streams auf Spotify und brach damit den Rekord für das meistgestreamte Album einer spanischsprachigen Künstlerin an einem Tag. Die Single „Berghain“ stieg in Deutschland auf Platz 12 der Charts ein. Das Album ist zudem in über 90 Ländern in den Charts vertreten, darunter Österreich, Kanada und Japan.