Harry Styles und Zoë Kravitz vor dem Berghain – wer rein kam

Harry Styles und Zoë Kravitz wurden vor dem Berliner Berghain fotografiert. DJ Ben Klock teilte das Foto. Welche Stars bereits im Club feierten und wer abgewiesen wurde.

Wo halten sich aktuell eigentlich Harry Styles und Zoë Kravitz auf? Eine Frage, die in den Socials gerne gecheckt und diskutiert wird. Die Antwort gibt dazu nun Ben Klock. Der DJ teilte am Dienstag, 16. Dezember, ein Foto mit den beiden auf seinem Instagram-Account – und zwar vor dem Berghain. Ob sie gemeinsam im Berliner Club waren und dort feierten?

Positive Resonanz in der Kommentarspalte

Die Reaktionen unter dem Instagram-Beitrag von Ben Klock deuten darauf hin, dass die Gruppe um Styles und Kravitz im Anschluss auch Zugang zum Club erhielt. Nutzer:innen kommentierten, dass der Musiker und die Schauspielerin angeblich wüssten, „wissen, wie man feiert“.

Plus: Mehrere Kommentator:innen zeigten sich überrascht über die Anwesenheit der zwei. „Harry Styles stand nicht auf meiner Bingokarte“, schrieb ein:e Nutzer:in beispielsweise. Ein:e andere:r berichtete, mit dem Briten in der ersten Reihe gefeiert zu haben, konnte aber zunächst nicht glauben, dass es sich tatsächlich um den Sänger handelte.

Für Styles war es womöglich nicht der erste Berghain-Besuch – bereits im Januar 2025 gab es entsprechende Spekulationen. Finale Infos gibt es dazu jedoch nicht, schließlich gibt es im Club Foto- und Videoverbot.

Hier zum Instagram-Beitrag von Ben Klock:

Styles‘ Verbindung zu Berlin

Der ehemalige One-Direction-Sänger wurde in den vergangenen Monaten wiederholt in verschiedenen Berliner Stadtteilen gesichtet, darunter in Kreuzberg nahe der Hansa-Studios, am Meistersaal und in Mitte. Medienberichten zufolge soll er sich im Frühjahr 2025 eine Wohnung in der Hauptstadt gekauft haben.

Im September nahm Harry Styles außerdem unter dem Pseudonym „Sted Sarandos“ am Berlin-Marathon teil und absolvierte die Strecke in knapp unter drei Stunden. Zu den etwa 80.000 Teilnehmenden gehörend, blieb er dabei zunächst unerkannt.

Und die Beziehung zu Zoë Kravitz?

Laut Medienberichten sollen Harry Styles und Zoë Kravitz seit August 2025 ein Paar sein. Beide wurden mehrfach gemeinsam in Rom gesehen, zuletzt Anfang Dezember bei einem Spaziergang. Das US-Magazin „People“ berichtete, dass Styles in diesem Jahr bereits Kravitz‘ Vater, Musiker Lenny Kravitz, in New York getroffen haben soll.

Weitere prominente Berghain-Besucher:innen

Das Berghain gilt als einer der exklusivsten Clubs weltweit und ist für seine strenge Türpolitik bekannt. Über die Jahre versuchten zahlreiche internationale Stars, Einlass zu erhalten – mit unterschiedlichem Erfolg.

Erfolgreiche Einlass-Versuche:

Schauspielerin Tilda Swinton soll mehrfach im Berghain gefeiert haben und gilt als respektierte Besucherin der Technoszene. Auch Schauspieler Keanu Reeves wurde angeblich bereits im Club gesichtet. Musikerin Grimes besuchte das Berghain nachweislich und sprach in Interviews positiv über ihre Erfahrungen dort. Sängerin Rihanna soll ebenfalls Zugang erhalten haben, ebenso wie Schauspieler Orlando Bloom.

Abgewiesene Prominente:

Unternehmer Elon Musk wurde Medienberichten zufolge der Einlass verweigert, ebenso wie Sängerin Britney Spears. Das DJ-Duo The Chainsmokers soll trotz ihrer Bekanntheit in der Musikszene nicht in den Club gekommen sein. Auch Schauspieler Jonah Hill wurde angeblich abgewiesen. Die strengen Auswahlkriterien der Türsteher:innen machen offenbar auch vor internationaler Prominenz nicht halt.