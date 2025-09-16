Drake live in München: Tickets, Support, Zeiten, Setlist, Anfahrt

Drake spielt in München: Am 16., 18. und 19. September wird er in der Olympiahalle auftreten. Hier alle Infos zu den Shows

Nach sechs Jahren Abstinenz auf europäischem Boden kehrt Drake mit der „$OME $PECIAL $HOWS 4 EU“-Tour zurück — und spielt gleich drei Shows in München. Am 16., 18. und 19. September kann man den Rapper in der Olympiahalle gemeinsam mit PartyNextDoor live erleben.

Der kanadische Rapper, Sänger und Songwriter prägt seit über fünfzehn Jahren den Sound des HipHop und R&B. Mit Hits wie „One Dance“ (2016), „Hotline Bling“ (2016) oder „God’s Plan“ (2018) hat er weltweit Rekorde gebrochen, nun hat er sich zusammen mit Rapper PartyNextDoor an ein Kollaborationsalbum gewagt. Im Februar 2025 erschien ihre gemeinsame Platte $OME $PECIAL $ONGS 4 U, mit der die beiden derzeit in Europa und Großbritannien unterwegs sind. Hier alle Infos zur München-Show.

Tickets

Die Ticketpreise starten für den 16. September bei 104,85 Euro, wer es exklusiver mag, kann auf Premium-Optionen zurückgreifen, soweit verfügbar. Für den 18. September gibt es nur noch Tickets in der Preiskategorie 2 für 185,35 Euro. Die Show am 19. September ist bereits ausverkauft.

Support

Die Shows in der Olympiahalle werden von PartyNextDoor begleitet. Der Rapper und Produzent ist bekannt für seine introspektiven Live-Auftritte und seinem düsteren R&B-Sound, den er mit Elementen aus HipHop, Dancehall und elektronischer Musik verbindet. Für ein paar Songs wird der Musiker auch bei Drakes Auftritt zu sehen sein.

Zeiten

Die Shows am 16., 18. und 19. September beginnen jeweils um 21 Uhr. Der Einlass startet um 18 Uhr.

Setlist

Diese Songs hat Drake 2025 bisher live gespielt. Einige davon kann man also auch bei den Shows in München erwarten.

1. (Tape Intro) Over My Dead Body

2. Passionfruit

3. Marvins Room

4. Teenage Fever

5. Feel No Ways

6. Jungle

7. What Did I Miss?

8. Headlines

9. Know Yourself

10. Nonstop

11. SICKO MODE (Travis Scott-Cover)

12. No Face

13. Circadian Rhythm

14. Started From the Bottom

15. Energy

16. Laugh Now Cry Later

17. God’s Plan

18. Controlla

19. Find Your Love

20. No Guidance (Chris Brown-Cover)

21. Hold On, We’re Going Home

22. In My Feelings

23. One Dance

24. Nice for What

25. CN TOWER (PartyNextDoor & Drake)

26. DIE TRYING (PartyNextDoor, Drake & Yebba)

27. SOMEBODY LOVES ME (PartyNextDoor & Drake)

28. Come and See Me (PartyNextDoor-Cover)

29. Hours in Silence (Drake & 21 Savage)

30. Fancy

31. Girls Want Girls

32. Love Me (Lil Wayne-Cover)

33. Rich Baby Daddy

34. Hotline Bling

35. NOKIA

36. You Broke My Heart

37. Knife Talk

38. IDGAF

39. Rich Flex (Drake & 21 Savage)

40. Yebba’s Heartbreak

Anfahrt

Adresse:

Olympiapark München

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Fans können unter anderem die U-Bahn-Linie U3 nutzen, die an der Haltestelle Olympiazentrum hält. Alternativ stehen die Tramlinien 20 und 21 zur Verfügung, die an der Haltestelle Olympiapark West stoppen, sowie die Tramlinie 27 mit Halt am Petuelring. Zudem fahren mehrere Buslinien zur Olympiahalle: Die Linie 144 hält am Olympiasee, die Linie 173 am Olympiazentrum, und die Linien 177 und 178 am Petuelring.

Mit Auto:

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, gibt es Parkmöglichkeiten im Parkdeck am Olympiaturm und an der Parkharfe am Spiridon-Louis-Ring. Auch in der Umgebung des Olympiaparks stehen weitere Parkplätze zur Verfügung.