Drake live in München: Tickets, Support, Zeiten, Setlist, Anfahrt
Drake spielt in München: Am 16., 18. und 19. September wird er in der Olympiahalle auftreten. Hier alle Infos zu den Shows
Nach sechs Jahren Abstinenz auf europäischem Boden kehrt Drake mit der „$OME $PECIAL $HOWS 4 EU“-Tour zurück — und spielt gleich drei Shows in München. Am 16., 18. und 19. September kann man den Rapper in der Olympiahalle gemeinsam mit PartyNextDoor live erleben.
Der kanadische Rapper, Sänger und Songwriter prägt seit über fünfzehn Jahren den Sound des HipHop und R&B. Mit Hits wie „One Dance“ (2016), „Hotline Bling“ (2016) oder „God’s Plan“ (2018) hat er weltweit Rekorde gebrochen, nun hat er sich zusammen mit Rapper PartyNextDoor an ein Kollaborationsalbum gewagt. Im Februar 2025 erschien ihre gemeinsame Platte $OME $PECIAL $ONGS 4 U, mit der die beiden derzeit in Europa und Großbritannien unterwegs sind. Hier alle Infos zur München-Show.
Tickets
Die Ticketpreise starten für den 16. September bei 104,85 Euro, wer es exklusiver mag, kann auf Premium-Optionen zurückgreifen, soweit verfügbar. Für den 18. September gibt es nur noch Tickets in der Preiskategorie 2 für 185,35 Euro. Die Show am 19. September ist bereits ausverkauft.
Support
Die Shows in der Olympiahalle werden von PartyNextDoor begleitet. Der Rapper und Produzent ist bekannt für seine introspektiven Live-Auftritte und seinem düsteren R&B-Sound, den er mit Elementen aus HipHop, Dancehall und elektronischer Musik verbindet. Für ein paar Songs wird der Musiker auch bei Drakes Auftritt zu sehen sein.
Zeiten
Die Shows am 16., 18. und 19. September beginnen jeweils um 21 Uhr. Der Einlass startet um 18 Uhr.
Setlist
Diese Songs hat Drake 2025 bisher live gespielt. Einige davon kann man also auch bei den Shows in München erwarten.
1. (Tape Intro) Over My Dead Body
2. Passionfruit
3. Marvins Room
4. Teenage Fever
5. Feel No Ways
6. Jungle
7. What Did I Miss?
8. Headlines
9. Know Yourself
10. Nonstop
11. SICKO MODE (Travis Scott-Cover)
12. No Face
13. Circadian Rhythm
14. Started From the Bottom
15. Energy
16. Laugh Now Cry Later
17. God’s Plan
18. Controlla
19. Find Your Love
20. No Guidance (Chris Brown-Cover)
21. Hold On, We’re Going Home
22. In My Feelings
23. One Dance
24. Nice for What
25. CN TOWER (PartyNextDoor & Drake)
26. DIE TRYING (PartyNextDoor, Drake & Yebba)
27. SOMEBODY LOVES ME (PartyNextDoor & Drake)
28. Come and See Me (PartyNextDoor-Cover)
29. Hours in Silence (Drake & 21 Savage)
30. Fancy
31. Girls Want Girls
32. Love Me (Lil Wayne-Cover)
33. Rich Baby Daddy
34. Hotline Bling
35. NOKIA
36. You Broke My Heart
37. Knife Talk
38. IDGAF
39. Rich Flex (Drake & 21 Savage)
40. Yebba’s Heartbreak
Anfahrt
Adresse:
Olympiapark München
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Fans können unter anderem die U-Bahn-Linie U3 nutzen, die an der Haltestelle Olympiazentrum hält. Alternativ stehen die Tramlinien 20 und 21 zur Verfügung, die an der Haltestelle Olympiapark West stoppen, sowie die Tramlinie 27 mit Halt am Petuelring. Zudem fahren mehrere Buslinien zur Olympiahalle: Die Linie 144 hält am Olympiasee, die Linie 173 am Olympiazentrum, und die Linien 177 und 178 am Petuelring.
Mit Auto:
Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, gibt es Parkmöglichkeiten im Parkdeck am Olympiaturm und an der Parkharfe am Spiridon-Louis-Ring. Auch in der Umgebung des Olympiaparks stehen weitere Parkplätze zur Verfügung.