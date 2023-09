Drake: Kann man auf seinem Album Features mit SZA und Yeat erwarten?

Drake teasert scheinbar zwei Features seiner neuen Platte FOR ALL THE DOGS an.

Am 22. September erscheint Drakes neues Album FOR ALL THE DOGS. Der kanadische Sänger lässt sich nicht nehmen, seine Fans auf die Folter zu spannen und ihre Vorfreude zu steigern. So vermuten seine Anhänger:innen anhand zweier geheimnisvoller Social-Media-Posts anstehende Features mit SZA und Yeat.

Zuletzt teilt der „One Dance“-Sänger ein Foto von der Schauspielerin Halle Berry, als sie bei den Nickelodeon Kids Choice Awards mit grünem Schleim übergossen wurde. In der rechten, unteren Ecke der Abbildung befindet sich ein „Parental Advisory“-Sticker, der typisch für die Artworks des Musikers sind. Auf dem Bild markiert: die R&B-Sängerin und Songwriterin SZA. Fans spekulieren nun, dass es sich um das Single-Cover eines gemeinsamen Songs handeln könnte.

Einige Stunden zuvor hat Drake einen Werbeclip für den neuen NOCTA-Glide-Sneaker von Nike gepostet und benutzte als Untermalung einen unveröffentlichten Track dazu, der wohl in Zusammenarbeit mit Yeat entstanden ist. Der US-amerikanische Rapper kommentierte unter dem Posting: „This 1 for tha dawgz“. Damit spielt er wohl auf den Titel von Drakes neuer Platte an.

Derzeit ist der Rapper auf seiner „It’s All A Blur“-Tour in Nordamerika unterwegs. Am 9. Oktober wird er seine finale Show in Columbus, Ohio, spielen.