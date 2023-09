Drake gibt Veröffentlichungstermin für FOR ALL THE DOGS bekannt

Sein neues Album soll schon am 22. September 2023 erscheinen. Hier gibt's mehr Infos.

Nachdem Drake sein neuestes Werk FOR ALL THE DOGS vor einigen Monaten bereits ankündigte, teilte der Rapper nun via Social Media auch den Veröffentlichungstermin für die Platte – am 22. September kommt die LP heraus.

Was bislang über FOR ALL THE DOGS bekannt ist

Vor einigen Monaten nutzte Drake seine „It’s all a blur“-Tour gemeinsam mit 21Savage, um sein neues Album FOR ALL TH DOGS anzukündigen. Seither erklärte der US-Rapper, dass die Platte als Ergänzung seines ersten Gedichtbandes folgen soll. Das Buch „Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness von Kenza Samir und Aubrey Graham“ ist auch bereits im Handel erhältlich.

Außerdem teilte Drake auf seinem Instagram-Account das Cover zum neuen Album – dieses zeigt einen gemalten weißen Hund mit roten Augen auf einem schwarzen Hintergrund. Der Kreative hinter dem Artwork war dabei Drakes fünfjähriger Sohn Adonis. Tracklist und Gastbeiträge sind bislang noch unbekannt.

Zuletzt veröffentlichte Drake im November 2022 das Werk HER LOSS gemeinsam mit dem US-Rapper 21Savage. Für dieses begaben sich die beiden Rapper in diesem Jahr zusammen auf ihre „It’s all a blur“-Tour.