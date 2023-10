Drake veröffentlicht sein neues Album FOR ALL THE DOGS

Drei Monaten nach seiner Ankündigung veröffentlicht Drake sein neues Album FOR ALL THE DOGS.

Nachdem Drake-Fans bereits gespannt auf das neue Werk des Rappers gewartete haben, ist FOR ALL THE DOGS nun draußen. Neben Drake sind unter anderem auch Gastbeiträge von Bad Bunny, J. Cole, SZA und Lil Yachty zu hören.

Vor mehr als drei Monaten kündigte Drake FOR ALL THE DOGS während seiner „It’s all a blur“-Tour an. Auf dieser war er gemeinsam mit Rapkollege 21Savage, um ihr Kollaboalbum HER LOSS (2022) zu performen. Ursprünglich war FOR ALL THE DOGS für den 22. September angesetzt, wurde allerdings von Drake später auf den 6. Oktober nach hinten verschoben. Neben dem Rapper selbst sind auch Noah „40“ Shebib, Oliver El-Khatib und Noel Cadastre als Produzenten der Platte angegeben. Das Cover dazu malte Drakes Sohn Adonis Graham.

Für die insgesamt 23 Songs holte sich Drake auch berühmte Features wie PartyNextDoor, J. Cole, Lil Yachty, Chief Keef, Teezo Touchdown, Yeat, 21 Savage und SZA ran. Ebenfalls drauf vertreten ist ein Track mit Bad Bunny. Mit ihm arbeitete Drake zuletzt 2018 für ihre gemeinsame Single „MIA“ zusammen, die sich auf Platz fünf der US Billboard Hot 100 Charts platzierte. FOR ALL THE DOGS folgt nun als Ergänzung zu Drakes erstem Gedichtband.

Sein letztes größeres Solo-Projekt veröffentlichte Drake 2022 mit HONESTLY, NEVERMIND. Im Gegensatz zur jetzigen Platte waren außer 21Savage keine Gastbeiträge vorhanden. Das schien dem Erfolg des Albums allerdings nichts anzuhaben, denn der 36-Jährige knackte damit auf Apple Music den Rekord für die meisten Streams eines Dance-Albums am ersten Tag.