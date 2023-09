Der Fake-Song „Heart on My Sleeves“ soll ins Rennen um den Musikpreis geschickt werden.

Das kontrovers diskutierte KI-Stück „Heart on My Sleeve“ mit computergenerierten Stimmen von Drake und The Weeknd im Duett soll tatsächlich für die kommenden Grammy Awards nominiert werden können.

„Heart on My Sleeve“ erschien im April 2023 auf verschiedenen Streamingdiensten. Für dessen Kreation zeichnete sich jemand namens „Ghostwriter“ verantwortlich – eine bisher unbekannte Person. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz konnte Ghostwriter die Stimmen der beiden kanadischen Stars Drake und The Weeknd fast perfekt nachempfinden. Auch der Beat und der Flow des Songs kommen nahe an ihren jeweiligen Stil heran.

Das Stück sorgte für viel Wirbel im Netz und Universal Music schritt sofort mit einer Unterlassungsmaßnahme ein. Der Song verschwand von Spotify, Soundcloud, YouTube und anderen Plattformen. Nur kurze Ausschnitte sind im Netz noch übrig. Laut Universal liege hier eine Copyright-Verletzung vor. Dennoch versucht Ghostwriter nun „Heart on My Sleeve“ für einen Grammy Award ins Rennen zu schicken. Die Kategorien, für die der Stück eingereicht wurde, sind „Best Rap Song“ und „Song of the Year“.

Tatsächlich bestehen sogar Chancen, dass die Nominierungen zugelassen werden, wie der Hauptgeschäftsführer der Recording Academy, Harvey Mason Jr., darlegt. In genau diesen zwei Kategorien werden nämlich die Songwriter:innen ausgezeichnet, nicht die performenden Künstler:innen selbst. Mason erklärte gegenüber der „New York Times“, dass es sich bei „Heart on My Sleeve“ trotz der Fake-Stimmen um eine Eigenkomposition handeln würde, für die Ghostwriter als menschliche:r Schöpfer:in verantwortlich ist. Jedoch wird der Song nicht weltweit kommerziell vertrieben, was einer Nominierung doch noch im Weg stehen könnte. Final ist die Entscheidung also noch nicht.

Hört hier einen Ausschnitt aus „Heart on My Sleeves“: