Drake: Zusatzshows für Konzerte im August und September 2025

Erstmals seit seiner „Assassination Vacation Tour“ im Jahr 2019 kehrt Rapper Drake zurück nach Europa. Auch mehrere Städte in Deutschland und der Schweiz stehen auf dem Tourprogramm des Kanadiers.

Im Rahmen der „Some Special Shows 4 EU“-Konzertreise spielt er nun zwei Gigs in Zürich sowie mehrere Shows in Köln, Berlin, München und Hamburg. Aufgrund hoher Nachfrage sind bereits jetzt Zusatzshows angekündigt worden. Hier alle Termine für euch.

Drake live in Deutschland und der Schweiz 2025: Alle Konzerttermine im Überblick

Mo. 11.08.2025, Zürich (CH) – Hallenstadion

NEU: Di. 12.08.2025, Zürlich (CH) – Hallenstadion

Fr. 15.08.2025, Köln – LanxessArena

Sa. 16.08.2025, Köln – LanxessArena

NEU: 18.08.2025, Köln – LanxessArena

Do. 11.09.2025, Berlin – Uber Arena

Fr. 12.09.2025, Berlin – Uber Arena

Di. 16.09.2025, München – Olympiahalle

Do. 18.09.2025, München – Olympiahalle

Mo. 22.09.2025, Hamburg – Barclays Arena

Di. 23.09.2025, Hamburg – Barclays Arena

Im Februar 2025 veröffentlichte er gemeinsam mit dem R&B Sänger PARTYNEXTDOOR das Album zur Tour $OME $EXY $ONGS 4 U. Davon wird er sicher so einige Tracks live spielen. Was einen noch erwartet: Für die Konzerte in Deutschland ist PARTYNEXTDOOR als Special Guest angekündigt.

Tickets

Die Tickets für die Deutschland-Shows der „Some Special Shows 4 EU“-Tour von Drake sind ab dem 4. Juni 2025 um 15.00 Uhr im Prio Ticket-Vorverkauf für 48 Stunden erhältlich. Ab dem 5. Mai 2025, ebenfalls um 15.00 Uhr, beginnt der Ticketmaster Presale, der 24 Stunden lang geöffnet ist. Der allgemeine Vorverkaufsstart in Deutschland beginnt am 6. Juni um 15.00 Uhr über Live Nation und Ticketmaster – viel Erfolg!

In der Schweiz beginnt der Ticketverkauf am 4. Juni um 12.00 Uhr über TWINT Prio Tickets. Der Vorverkauf ist für 48 Stunden geöffnet. Der Ticketmaster Presale läuft für 24 Stunden ab dem 5. Juni um 12.00 Uhr. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 6. Juni um 12.00 Uhr über Live Nation und Ticketmaster – auch hier viel Erfolg!

Drake wegen Klage an Universal im Fokus

Zuletzt sorgte Drake für Aufsehen, als er sein Label Universal verklagte. Der Rapper warf dem Label Verleumdung und Beleidigung vor. Der Grund: Kendrick Lamars Disstrack „Not Like Us“ soll von der Universal Music Group bewusst das „falsche und bösartige Narrativ“ verbreiten, dass Drake pädophil sei. So soll der Song weiter beworben worden sein, um Profit zu machen, ohne die Konsequenzen für den kanadischen Rapper zu beachten. Ein finales Urteil fehlt hier noch.