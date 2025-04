Justin Bieber: Warum ignoriert er Drake?

Drake vs. Kendrick Lamar: Sind die „Not Like Us“-Streams manipuliert?

Aktuell fällt Justin Bieber immer wieder durch seine zig Postings auf Instagram auf. In einem Beitrag suchte er nun nach Leuten für musikalische Zusammenarbeit und bekam offenbar eine Antwort von Drake – doch darauf reagierte Bieber schlichtweg nicht …

Auf der Suche nach Feature-Partnern

Am 7. April postete der Musiker einen Beitrag und schrieb in der Caption: „Schreib mir eine DM, wenn du zusammen Musik machen willst“. Daraufhin sammelten sich in den Kommentaren nicht nur Antworten seiner Fans, sondern auch die von Künstler:innen wie Big Sean, Kehlani und Jaden Smith. Drake schrieb sogar: „Ich hab dir geschrieben aber keine Antwort“. Bis jetzt reagierte Justin Bieber noch nicht öffentlich auf die Kommentare. Warum dem so ist, bleibt unklar.

Mittlerweile hat Drakes Kommentar mehr als 50.000 Likes und die Fans der Künstler scheinen sich über eine mögliche musikalische Zusammenarbeit zu freuen. So schrieb eine Person: „Das Duo, das wir alle brauchen!!! Lasst es schnellstmöglich geschehen!“

2012 waren die beiden Kanadier schon einmal auf dem gemeinsamen Song „Right Here“ von Biebers drittem Studioalbum BELIEVE zu hören. Immer wieder deutet Justin Bieber momentan darauf hin, dass er wieder an neuer Musik arbeiten könnte, indem er regelmäßig Bilder aus dem Studio postet. Das letzte Album des 31-Jährigen, JUSTICE, erschien bereits 2021.

Viele Gerüchte um den Popstar

Justin Bieber ist aktuell sehr aktiv auf seinem Instagram-Kanal. Vergangenen Monat erzählte er in seiner Story auch von mentalen Problemen und von Selbstzweifeln, mit denen er zu kämpfen habe. Fans machten sich daraufhin Sorgen, er würde mit Drogenproblemen zu kämpfen haben. Ein Sprecher des Musikers erklärte diesbezüglich im Februar: „Es ist ermüdend und erbärmlich und zeigt, dass die Leute trotz offensichtlicher Wahrheit entschlossen sind, negative, sensationsgierige und schädliche Narrative am Leben zu erhalten.“

Auch gibt es seit Anfang des Jahres immer wieder Gerüchte über Eheprobleme zwischen Justin und Hailey Bieber. Zuletzt soll diese ihrem Mann auf Instagram entfolgt sein, nachdem dieser ein Bild mit dem gemeinsamen Sohn Jack Blues postete. Später erklärte die 28-Jährige, dass es sich dabei nur um eine „Störung“ von Instagram gehandelt habe.