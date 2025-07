Drake: Was wir bisher zu ICEMAN wissen

Drake vs. Kendrick Lamar: Sind die „Not Like Us“-Streams manipuliert?

Mit dem neuen Song „What Did I Miss?“ und einem Livestream aus Toronto hat Drake den Startschuss für sein nächstes musikalisches Kapitel gegeben. Die Single verarbeitet unter anderem die Nachwirkungen seines öffentlichen Beefs mit Kendrick Lamar und gibt erste Hinweise auf ein kommendes Album mit dem sehr wahrscheinlichen Titel ICEMAN.

Drake fühlt sichh hintergangen

Der neue Track wurde am 4. Juli erstmals im Rahmen eines Livestreams veröffentlicht, bei dem Drake allein durch Toronto fuhr und neue Musik spielte. In „What Did I Miss?“ äußert sich der kanadische Rapper, der in diesem Jahr gemeinsam mit Rapper PARTYNEXTDOOR auch in Deutschland auftreten wird, in reflektierendem Ton zu seinem Konflikt mit Kendrick Lamar.

Kundenbewertungen DRAKE BIOGRAPHY: From Toronto Roots to Global Icon”* von WAX, DONALD Amazon Preis: € 16,78 Buy now at Amazon* Price incl. VAT., Excl. Shipping Last updated on 8. Juli 2025 at 15:25 - Image source: Amazon Affiliate Program. All statements without guarantee.

Statt direkter Angriffe thematisiert er vor allem Enttäuschung über Weggefährten, die sich während der Auseinandersetzung auf Lamars Seite gestellt hätten. „How can some people I love hang around pussies who try me?“, rappt er beispielsweise an einer Stelle. Auf Deutsch also in etwa: „Wie können Menschen, die ich liebe, mit Typen abhängen, die mich attackieren?“Auch NBA-Spieler DeMar DeRozan könnte gemeint sein, wenn Drake einen langjährigen Freund kritisiert, der beim „The Pop Out“-Konzert von Kendrick Lamar im Juni 2024 anwesend war. Namen nennt er dabei aber eben nicht explizit.

„What Did I Miss?“ wurde von Tay Keith und weiteren namhaften Produzenten wie OZ, FNZ und London Cyr produziert. Musikalisch schlägt der Song ruhigere, düstere Töne an. Inhaltlich steht weniger die Konfrontation im Vordergrund als vielmehr die persönliche Konsequenz, die der Rapper aus den Ereignissen der vergangenen Monate zieht.

Hier kann man sich Drakes neuen Song anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erscheinungsdatum noch ungewiss

Am Ende des Livestreams deutete Drake ein Projekt mit dem Titel „ICEMAN“ an. Die Worte „Coming soon“ (also: „kommt bald“) wurden eingeblendet, außerdem war der Titel auf dem Fahrzeug zu sehen, das er in dem Streamingmoment fuhr.

Das Besondere: Der Truck gehört tatsächlich zur Firma The Iceman – also einem Eislieferanten aus Toronto. Dessen Besitzer, Jake Silva, bestätigte gegenüber „CTV News“, dass kurzfristig eine Anfrage für Dreharbeiten bei ihm eingegangen sei. Während des Streams habe es mehrere Hundert Anrufe von Fans gegeben.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für ICEMAN gibt es bislang jedoch nicht, damit fehlen auch Tracklist und Feature-Infos und die offizielle Bestätigung, dass mit ICEMAN wirklich der Albumtitel gemeint ist.