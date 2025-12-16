Drangsal: Sechs Konzerte zum „Harieschaim“-Jubiläum 2026

Drangsal touren im September & Dezember 2026 durch sechs Städte. „Harieschaim“ wird komplett gespielt. ME präsentiert.

Anlässlich des Jubiläums des Debütalbums „Harieschaim“ hat Drangsal eine Tournee mitsamt Band durch sechs deutsche Städte angekündigt. Die Konzerte finden im September und Dezember 2026 statt.

Debütalbum erschien vor zehn Jahren

Das Album „Harieschaim“ erschien 2016 und verbreitete sich zunächst über SoundCloud. Das Debüt von Max Gruber, der damals noch als Solokünstler antrat, griff Post-Punk und Wave der Achtzigerjahre auf. Künstler wie Edwin Rosen und Flawless Issues beziehen sich nach eigenen Angaben auf ebendiese Platte. In der ME-Rezi war unter anderem zu lesen: „Party like it’s 1984: Der Wave-Pop von Drangsal ist ein Meisterwerk der Inszenierung. Nur sollte man nicht an den Oberflächen schaben.“

Nach „Harieschaim“ veröffentlichte Gruber drei weitere Studioalben. Das bislang letzte (dann aber mit Band!) trägt den Titel „Aus keiner meiner Brücken, die in Asche liegen, ist je ein Phönix emporgestiegen“ und erschien im Juni 2025.

Album wird erstmals komplett aufgeführt

Bei den sechs angekündigten Konzerten wird „Harieschaim“ erstmals vollständig live gespielt. Drangsal, wie gesagt mittlerweile als Band aufgestellt, tritt dabei in Hannover, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig und Düsseldorf auf.

Das Vorprogramm bestreitet das Projekt Die Mausis, bestehend aus Max Gruber und Stella Sommer von Die Heiterkeit.

Termine und Ticketverkauf

Die Tournee umfasst folgende Auftritte:

02.09.2026 Hannover, Faust

03.09.2026 Köln, Kantine

04.09.2026 Hamburg, Mojo

05.09.2026 Berlin, Heimathafen Neukölln

16.12.2026 Leipzig, Conne Island

17.12.2026 Düsseldorf, Lieblingsplatte Festival im Zakk

Tickets

Der Vorverkauf begann exklusiv bei CTS am Montag, den 15.12., um 11 Uhr. Bei Krasserstoff startet der Verkauf am Donnerstag, den 18.12., um 11 Uhr.