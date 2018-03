Dream Wife steigen in ihrem neuen Video in den Wrestling-Ring

Es ist schon fast eine kleine Tradition in der noch jungen Bandgeschichte von Dream Wife, sich etwas Besonderes zum Weltfrauentag einfallen zu lassen. Im vergangenen Jahr veröffentlichten sie etwa den Song „Somebody“, der mit dem Refrain „I am not my body, I am somebody“ eine eindeutig feministische Botschaft hat (und das noch Monate vor der #metoo-Debatte).

In diesem Jahr wollen Dream Wife mit dem neuen Video zu „F.U.U.“ mit weiteren Gender-Klischees brechen. Gemeinsam mit dem Londoner Frauen-Wrestling-Kollektiv EVE sind die drei Musikerinnen in den Ring gestiegen. Nicht zuletzt auch durch die Netflix-Serie „Glow“ ist in den Köpfen angekommen, dass Wrestling nicht nur eine Sportart ist, die kuriose Männer in noch kurioseren Kostümen betreiben, sondern auch ein Weg für Frauen sein kann, ihr Selbstbewusstsein zur Schau stellen zu können. Im Clip zum neuen Dream-Wife-Song sind unter anderem die Profi-Wrestlerinnen Charlie Morgan, Livii Grace und Rhia O’Reilly, die zuletzt den „XWA British Heavyweight Champion“-Titel verliehen bekam, zu sehen.

Sehr hier das Video zu „F.U.U.“ von Dream Wife

Sängerin Rakel und ihre Bandmitglieder Bella und Alice verfolgen ein ganz eigenes Konzept mit dem Musikvideo: „Wir stellen uns Rock and Roll als Extremsport vor. Ein Ort wo jeder die volle Punktzahl bekommt, es gibt nur Gewinner, keine Verlierer, nur eine Menge Adrenalin und eine extrem gute Zeit! „F.U.U.“ ist eine teils augenzwinkernde, teils sehr ernste Erkundung einer Art fröhlichen Aggression. Und wo könnte man diese besser ausleben als in einem Ring?“

Bei den Live-Auftritten von Dream Wife gehört der Closer ihres Debüts zu den Höhepunkten. Denn jedes Mal, wenn die Band den Song spielt, wird für alle Frauen im Publikum vor der Bühne eine Art „Safe Space“ initiiert, in dem man sorglos abrocken kann – ohne Angst zu haben begrapscht oder doof angemacht zu werden. Ihr bald auch die Chance, das zu erleben, denn Dream Wife kommen für drei Konzerte nach Deutschland. Der Berlin-Termin ist bereits ausverkauft, für Köln und Hamburg gibt es noch ein paar Karten.

Dream Wife live in Deutschland 2018:

09.03. Berlin – Badehaus (ausverkauft)

14.03. Hamburg – Molotow

15.03. Köln – Blue Shell