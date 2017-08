2. Staffel von „Glow“: Netflix verlängert die Wrestling-Serie

Der Streaming-Anbieter Netflix ist davor abgerückt, jede Serie direkt nach Erscheinen zu verlängern. Anscheinend wird mittlerweile etwas härter überprüft, ob die Zuschauerzahlen stimmen und sich eine Fortsetzung wirklich lohnt. Zuletzt wurden die Eigenproduktionen „Sense8“ und „Girlboss“ nicht mehr verlängert, bei „Sense8“ sorgten jammernde Fans immerhin dafür, dass die Serie mit einem Spielfilm beendet wird.

Um die Serie „Glow“ war es zuletzt verdächtig ruhig. Zwar hat die Serie über Frauen, die in den Wrestling-Sport einsteigen, gute Kritiken bekommen, der große Hype blieb aber aus – und immerhin wird die Show von den „Orange is the New Black“-Machern produziert.

Nun gibt es gute Nachrichten für die Fans der Serie: Netflix hat mit arger Verspätung eine zweite Staffel der Serie bestellt. Die Ankündigung folgte mehr als sechs Wochen nach dem Start der Serie im Juni. Die Geschichte der gescheiterten Schauspielerin Ruth (Alison Brie), die nun zum Wrestling-Star wird, geht also weiter. Vermutlich ist eine Ausstrahlung für 2018 angesetzt.