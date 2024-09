Dave Bautista: Vom WWE-Wrestler zum Kino-Künstler

Dave Bautista hat kürzlich viel Gewicht verloren, um für diverse Filmrollen besser in Form zu sein – sagt er. Seine Fans machen sich Sorgen.

Dave Bautista, ehemals bekannt für Muskeln, Muskeln, Muskeln, hat in den letzten Monaten eine beachtliche körperliche Transformation durchlaufen. Fans waren beim Toronto International Film Festival 2024 überrascht von seinem deutlich schlankeren Erscheinungsbild. Doch der Darsteller von Drax in den „Guardians of the Galaxy“-Filmen stellt klar: Sein Gewichtsverlust ist das Ergebnis harter Arbeit und bewusster Entscheidungen, nicht etwa gesundheitlicher Probleme.

In einem Interview mit Chris Van Vliet erklärte der 55-Jährige, dass seine jüngste körperliche Veränderung mit seiner Schauspielkarriere zusammenhängt. Für die Rolle im Thriller „Knock at the Cabin“ von M. Night Shyamalan legte er in kurzer Zeit massiv an Gewicht zu, um auf 315 Pfund (ca. 142 Kilogramm) zu kommen. Doch diese Gewichtszunahme stellte sich als unkomfortabel heraus. „Ich fühlte mich unwohl und es dauerte ewig, das Gewicht wieder loszuwerden“, erklärte er.

Nach den Dreharbeiten entschied er sich, das zusätzliche Gewicht abzubauen, um auf der Leinwand weniger „ablenkend“ zu wirken. Er betonte, dass er sich in seiner schlankeren Form wohler fühle und auf der Kamera besser neben seinen Schauspielkolleg:innen wirke.

Von Action zu Drama

„Der Gewichtsverlust hat es mir erleichtert, in vielseitigere Rollen zu schlüpfen und mich von den reinen Actionrollen zu lösen“, so der US-Amerikaner. Tatsächlich sei er oft mit früheren Fotos verglichen worden, die ihn zu seiner WWE-Zeit in Höchstform zeigten, was einige Fans zu der Sorge verleitete, er sei krank.

Mit einer Größe von 1,94 Metern und einem aktuellen Gewicht von etwa 108 Kilogramm ist Bautista nach wie vor eine imposante Erscheinung. Doch im Vergleich zu seinen WWE-Tagen, in denen er bis zu 167 Kilogramm wog, wirkt er nun deutlich schlanker. „Wenn ich sage, dass ich 240 Pfund wiege, klingt das immer noch riesig. Aber die Leute haben mich über die Jahre in so viel größerer Form gesehen, dass sie denken, ich sei magersüchtig“, scherzte er.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Bautista nicht nur seine Ernährung umgestellt, sondern sich auch intensiv dem Jiu-Jitsu gewidmet. Während der Dreharbeiten zu „Dune“ in Budapest trainierte er stundenlang mit seinem Trainer Jason Manly. Diese intensiven Workouts, kombiniert mit einer überwiegend vegetarischen Ernährung, haben ihm geholfen, Gewicht zu verlieren.

Neuer Fokus: Von Drax zu dramatischen Rollen

Bereits 2019 beendete er seine Wrestling-Karriere, um sich vollständig der Schauspielerei zu widmen. Er entschied sich, nicht ins Wrestling zurückzukehren, um seinen Körper nicht weiter physisch zu belasten. „Ich werde nie wieder wrestlen“, sagte er in einem Interview und fügte hinzu, dass es eine Erleichterung sei, die Zeit des „physischen Missbrauchs“ hinter sich zu lassen.

Dave Bautista strebt nun nach vielseitigeren und dramatischeren Rollen. Er lehnte eine Rolle in der „Fast & Furious“-Reihe ab, da er sich mehr für ernsthafte und tiefere Charaktere interessiert. „Ich möchte mich nicht verstellen und so tun, als sei ich an etwas interessiert, das mich eigentlich nicht begeistert“, sagte er zu seiner Entscheidung.