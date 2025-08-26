WWE-Skandal: Becky Lynch empört Fans mit Kommentar über Ozzy Osbourne

Bei einer WWE-Show ging eine Wrestlerin mit einem abfälligen Kommentar zu Ozzy Osbourne wohl zu weit.

Am Montag, den 25. August, brachte die WWE (Word Wrestling Entertainment) ihre wöchentliche Liveshow „RAW“ in die BP Pulse LIVE Arena nach Birmingham. Die Veranstaltung wurde weltweit über Netflix ausgestrahlt. Ein Kommentar der Wrestlerin Becky Lynch über Ozzy Osbourne sorgte an diesem Abend für einen Shitstorm und das nur wenige Wochen nach dem Tod von Osbourne, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstorben war.

Becky Lynch sorgt bei WWE RAW in Birmingham für Eklat

Im Mittelpunkt der Show stand ein Segment zwischen der besagten irischen Wrestlerin Becky Lynch und Nikki Bella, das den Spannungsaufbau für ihr Titelmatch um die Women’s Intercontinental Championship in Paris am kommenden Wochenende vorantreiben sollte. Lynch verkörpert derzeit eine Art Schurkenrolle und nutzt ihre Auftritte regelmäßig, um Städte und Fans gezielt zu provozieren.

Als Bella sie zu einem spontanen Kampf aufforderte, lehnte Lynch ab und bezog sich stattdessen auf den verstorbenen Musiker. „Ich trete nicht in Birmingham an. Das Einzige Gute, das von hier kam, ist vor einem Monat gestorben. Aber immerhin hatte Ozzy Osbourne den Verstand, nach Los Angeles zu ziehen. Würde ich in Birmingham leben, wäre ich auch tot“, erklärte sie – woraufhin laute Buhrufe im Saal folgten.

Shitstorm in den sozialen Medien: Respektloser Umgang mit Rocklegende

In den sozialen Medien sorgten die Aussagen für Kritik. Zwar sei es im Wrestling üblich, dass sogenannte „Heels“, also ein „böser Kerl“, durch überspitzte Bemerkungen gegen lokale Helden oder Idole Stimmung erzeugen. Viele Fans empfanden den Witz über Osbournes Tod jedoch als unpassend und respektlos, da dieser erst kurz zuvor gestorben war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ozzy Osbournes Geschichte mit der WWE: Von WrestleMania bis Hall of Fame

Ozzy Osbourne hatte in der Vergangenheit mehrfach Berührungspunkte mit der WWE. Bereits 1986 war er bei WrestleMania 2 am Ring, um die British Bulldogs bei ihrem Sieg um die Tag-Team-Titel zu unterstützen.

2009 moderierte er außerdem gemeinsam mit Sharon Osbourne eine Ausgabe von RAW. 2021 wurde er zusätzlich in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Zuletzt stellte er 2022 den Black-Sabbath-Song „War Pigs“ für die Survivor Series: WarGames zur Verfügung und war in einem Videoclip vertreten.