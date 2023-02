„Drogen“: Coach Torky Tork schickt Audio88 und Dendemann zum gesellschaftskritischen Aufwärmen

Foto: WAKE UP AGCY, Robert Winter. All rights reserved.

Seit Mitte Dezember 2022 bereitet der HipHop-Produzent Torky Tork den Release seines neuen Produceralbums AKA DER COACH II vor. Heute (24. Februar) koppelte er mit „Drogen“ eine fünfte Single aus dem insgesamt elf Tracks starken Projekt aus. Auf ihr begegnen sich Audio88, ein routinierter Akteur des Torky-Kaders und Deutschrap-Urgestein Dendemann. Die ganze LP, Nachfolger des 2021 erschienenen ersten Teils der Reihe, erscheint am 10. März.

Der Produzent teilt das Schicksal vieler seiner Kolleg*innen. Seit Jahren hat er seine Finger an vielen Stellen im Spiel, er hat große und kleine Songs produziert, mehrere bekannte Alben gemacht, insgesamt ein unübersichtliches, aber reichhaltiges Oeuvre aufgebaut und meist wird er nach dem Motto „If you know you know“ vorgestellt. Das liegt sicher auch daran, dass sein Sound nicht „Modus Mio“-optimiert ist.

Eine Ausprägung seines bewährten Ansatzes, Instrumentaltapes mit einem übergreifenden Thema, Motto oder einer Einschränkung zu versehen – auf dem 2013 erschienenen P110 verwandte er beispielsweise nur Samples aus der DDR-Serie „Polizeiruf 110“– hat ihn dann 2021 trotzdem, wenn auch mit einem Augenzwinkern, in die Nähe des Playlist-Raps gerückt. AKA DER COACH nahm mit seinem im Titel ausgedrücktem Selbstverständnis auf, wie einflussreich Fußball als Metapher, vor allem in den vergangenen ünf Jahren, für diesen deutschen Rap, seine Songtitel und Wortspiele geworden ist.

Die „Coach“-LP tat dies jedoch, ohne dass die vertretenen Rapper instinktiv mit dem Teil der Szene assoziiert werden, in der Trikots ein elementarer Bestandteil der Uniform sind. Auch für den zweiten Teil der Reihe ist dies der Fall. Die insgesamt 19 Gäst*innen vertreten dennoch eine Reihe der einflussreichen Strömungen zeitgenössischen Deutschraps. Torky Tork nimmt seine selbstgewählte Rolle als Trainer und Scouting-Direkter gleichzeitig weiterhin ernst.

Feature- und Tracklist

Holy Modee & Chris Henry III – Aka der Coach (Prod. von Torky) Longus Mongus – Down mit Niemand (Prod. von Torky) Fatoni & Dexter – 23`till (Prod. von Torky) Xaver & Neromun – Nachts im Park (Prod. von Whitey & Torky) Enoq & Elo – Für den Hass (Prod. von Torky) DoZ9 & Döll – Tunnel (Prod. von Torky) Young Meyerlack & Lord Folter – Naiv (Prod. von Florida Juicy & Torky) Morten & Neromun – Aquarien (Prod. by Carlifornia & Torky) Josi Miller & Goldroger – Strausberger Platz (Prod. von Josi Miller & Torky) Dendemann & Audio88 – Drogen (Prod. von Torky) Dissy – Das Ende (Prod. von Wandl & Tork)

2022 wurden die beiden von Torky Tork produzierten Alben NACKT, das gemeinsame Projekt von Wandl und Döll, und die achte Audio88-und-Yassin-Platte BACK IM GAME VOL.1 veröffentlicht. Kürzlich war seine Produktion auf der aktuellen Fatoni-Single „Wunderbare Welt“ zu hören.