Dendemann im Gespräch: „Ich bin ja eigentlich die Speerspitze der Ignoranz“

Wie geht dein Sample-First-Ansatz mit der eher Pop-geschulten Arbeitsweise der Krauts zusammen?

Bei den Krauts geht es auch oft mit einem halbtaktigen Bläser-Sample los. Aber am Ende ist halt bis hin zu Schlager quasi alles offen. Die arbeiten mit Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen und nehmen das Beste daraus auch mit in den HipHop – nämlich die Scheuklappen wegzulassen für die Größe eines Liedes. Nimm zum Beispiel den Song „Zauberland“. Ich hatte dieses Sample von Rio Reiser, mit geilen Strings – und dazu erst das Thema des Originals mit übernommen und einen entsprechenden Text geschrieben: über Trennung, mit Brandmetaphern. Am nächsten Tag kommt Monk ins Studio und meint, sie finden, ich müsste für den Song ein anderes Thema wählen, um Rio gerecht zu werden. Also habe ich mich hingesetzt und noch mal genau hingehört, worüber Rio da eigentlich singt – und plötzlich ist mir diese Welt aufgegangen! Viele Sachen habe ich so tatsächlich zweimal schreiben müssen. Aber dank des Trainings durch das „Neo Magazin Royale“ war das nicht mehr so schlimm.

In der Fernsehsendung mit Jan Böhmermann musstest du jede Woche einen eigenen neuen Text abliefern, komme, was wolle. Wie genau hast du von diesem Druck, von diesem, wie du sagst, „Training“ profitiert?

Ich musste das Schreiben wieder auf das Handwerk reduzieren. Ich habe ganz einfache Tools entwickelt, die mir helfen, schneller zu einem Text zu kommen, an dem ich dann feilen kann, anstatt wie früher Zeile für Zeile für Zeile zu schreiben. Vor allem hat mir das erlaubt, mich auf den Inhalt zu konzentrieren, vor aller Form. Das war das Allerwichtigste für die Arbeit am neuen Album. Ich konnte immer ganz beruhigt inhaltlich an einem Song arbeiten, ohne erst mal herausfinden zu müssen, ob der Reim auch geil genug ist und sich diese Mühe überhaupt lohnt. Ich wusste, dass ich mich auf meine Sprache verlassen kann.

Es fällt auf, dass du jetzt viel weniger Füll- und Relativierungswörter benutzt und Aussagen deutlich selbstbewusster im Raum stehen lässt als früher.

Bei mir fängt ja eigentlich jede zweite Zeile mit einem „aber“ oder „wenn“ an. Im Krauts-Studio werden solche Wörter aber grundsätzlich nicht gerappt. Die werden von Pierre (Baigorry, alias Peter Fox – Anm. d. Red.) nicht gerappt und auch nicht von Marten (Laciny alias Marteria – Anm. d. Red.). Marten verzichtet sogar auf das „ich“ am Anfang eines Satzes, und das hat seinen Grund. Diese Reduktion erzeugt diese unglaubliche Leichtigkeit bei ihm. So sehr ich immer schon bemüht war, Rap auf seine essenziellen Bestandteile zu beschränken: So was war nie meine Stärke. Aber diesmal wollte ich diese Eleganz auch haben. „Wo ich wech bin“ zum Beispiel ist dadurch entstanden, dass Monk zu mir gesagt hat: Du musst nicht immer Hauptsätze benutzen, mach mal so Fragmente. Und das war es dann. Ich habe das quasi an einem Abend geschrieben. Der Beat von Torky Tork lief beim Spülmaschine-Ausräumen und ich dachte mir nur: „Scheiße, warum bin ich nicht auch von der Straße, wie all die Gangster?“ Doch dann kamen da die Bilder von früher: der Skateboardplatz am Alten Rathaus, wie hinter der Kirche immer einer am Blech-Rauchen war. Plötzlich konnte ich zurück in diese jugendliche Beobachterrolle. Das ist einfach aus mir rausgekommen.

Du rappst in dem Song „Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nicht aus mir“. Woran zeigt sich das an einem Samstag in Berlin-Mitte?