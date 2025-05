Drogen, Waffen, Babyöl: Fotos der Funde in Diddys Villa veröffentlicht

Der Prozess gegen den Musikmogul Sean „Diddy“ Combs läuft nun schon in der zweiten Woche. Bereits in der ersten sagten mehrere Zeug:innen aus, darunter auch seine Ex-Freundin und oft genannte Kronzeugin Casandra „Cassie“ Ventura.

Das sind die Funde in Combs Villa

Wie das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ berichtet, fand im März 2024 eine Durchsuchung in einer von Combs’ Villen in Miami statt. Der Beamte des US-Heimatschutzministeriums, Gerard Gannon, sagte in dieser Woche (21. Mai) im Zusammenhang mit der Razzia vor Gericht aus.

Er präsentierte dem Gericht Fotos von der eben genannten Razzia, die nun auch an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Sie zeigen unter anderem sichergestellte Substanzen, die positiv auf Kokain, Ketamin, MDMA, Xanax sowie halluzinogene Pilze getestet wurden. Laut Gannon fanden die Ermittler außerdem Dutzende Flaschen Babyöl, Gleitgel, Kondome, Damenunterwäsche und Sexspielzeuge. Auch ein AR-15-Gewehr soll sich unter den Funden befunden haben.

Hier könnt ihr die Fotos in einer Galerie einsehen und euch selbst ein Bild verschaffen.

Fotos von Verletzungen und Missbrauchsvorwürfen

Die Staatsanwaltschaft zeigte der Jury zudem Fotos von Verletzungen, von denen Ventura behauptet, sie seien ihr von Combs zugefügt worden. Darunter sichtbare Blutergüsse an Rücken und Beinen sowie Platzwunden im Gesicht.

Einige Aufnahmen zeigen Ventura mit Sonnenbrille, um ein blaues Auge zu verbergen – eine Verletzung, die sie laut eigener Aussage bei einem Streit mit Combs 2016 in einem Hotel in Los Angeles erlitt. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet und im vergangenen Jahr von CNN veröffentlicht. Trotz der Verletzungen habe Cassie laut ihrer Aussage an der Premiere eines Films teilnehmen müssen, in dem sie mitspielte.

Schwere Vorwürfe: Menschenhandel und sexuelle Gewalt

Gegen Sean Combs stehen eine Reihe von Vorwürfen im Raum, darunter: Verschwörung zur organisierten Kriminalität, zweifacher Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (engl. Sex Trafficking) und Beförderung zum Zweck der Prostitution

Zudem wird ihm vorgeworfen, Personen entführt, unter Drogen gesetzt und zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben – teils unter Einsatz von Schusswaffen und Gewaltandrohung. Diddy plädiert auf nicht schuldig.