Dua Lipa kündigt neues Album an – RADICAL OPTIMISM

Die dritte Platte von Dua Lipa wird bereits am 03. Mai erscheinen.

Three is the magic number: Popstar Dua Lipa hat ihre dritte LP mit dem Titel RADICAL OPTIMISM für den 03. Mai angekündigt.

Es geht auf einen Selbstfindungstrip

Das Album wird insgesamt elf Tracks umfassen, in denen sich die UK-Musikerin vor allem mit den verschiedenen Phasen der eigenen Identitätsfindung auseinandersetzt. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Auf der einen Seite schwelgt die Londonerin zwischen purer Freude und Glück, auf der anderen Seite zwischen Trauer und neu gewonnener Klarheit. Sie beschreibt schwere Abschiede und verletzliche Anfänge, die zuvor drohten, ihre Seele zu belasten.“

Doch so durchwachsen sich diese Werkbeschreibung auch liest, so sehr will Dua Lipa auf die bright side der Dinge schauen. Via Pressemitteilung macht sie klar: „Vor ein paar Jahren machte mich ein Freund mit dem Begriff ‚Radical Optimism‘ bekannt. Es ist ein Konzept, das mich angesprochen hat, und ich wurde immer neugieriger, als ich anfing, damit zu experimentieren und es in mein Leben zu integrieren. Gleichzeitig habe ich mich dabei ertappt, wie ich die Musikgeschichte von Psychedelia, TripHop und Britpop durchforstet habe. Das hat sich für mich immer so optimistisch angefühlt, und diese Ehrlichkeit und Einstellung habe ich in meine Aufnahmen mitgenommen.“

Erste Single-Auskopplungen gab es mit „Houdini“ und „Training Season“ bereits zu hören.

Das Cover zu RADICAL OPTIMISM:

Die Tracklist zu RADICAL OPTIMISM: