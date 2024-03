Glastonbury 2024 setzt auf weibliche Headliner

Die Kritik der vergangenen Jahre wurde sich zu Herzen genommen – nun treten Dua Lipa, SZA und Shania Twain als Main Acts auf.

Die Veranstalter:innen des größten britischen Musikfestivals, dem Glastonbury, haben die Künstler:innen, die dieses Jahr live beim Open Air auftreten werden, bekannt gegeben. Auffallend hierbei sind vor allem die zahlreichen weiblichen Headliner.

Deutlich mehr Festival-Slots für weibliche Acts

Nachdem immer wieder kritische Stimmen laut wurden, dass es in den vergangenen Jahren zu viele männliche Headliner bei dem Festival gegeben habe, setzen die Organisator:innen 2024 auf deutlich mehr weibliche Musiker:innen auf ihren Stages. Die Artists Dua Lipa, SZA und Shania Twain führen die Liste derjenigen an, die Ende Juni bei der mehrtägigen Veranstaltung in Südwestengland als Headliner auftreten werden.

Besucher:innen können vor Ort circa 3.000 Live-Acts sehen – darunter zum Beispiel aber auch Coldplay, PJ Harvey, Little Simz, Cyndi Lauper, Avril Lavigne, LCD Soundsystem und Burna Boy. 2023 waren als Main Acts Arctic Monkeys, Guns N‘ Roses sowie Elton John – also Männer only – gebucht.

Festival ist bereits ausverkauft

Erwartet werden dieses Jahr etwa 200.000 Leute, die vom 26. bis 30. Juni das Glastonbury Festival aus nächster Nähe erleben wollen. Die Standardtickets im Wert von 355 Pfund (circa 416 Euro) waren innerhalb einer Stunde ausverkauft.