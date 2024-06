AC/DC-Abend bei Arte: „AC/DC – Forever Young“ und „Live At River Plate“ im TV

Während AC/DC das Olympiastadion in München rocken, laufen sie bei Arte im Programm.

Am Mittwoch, dem 12. Juni, spielen AC/DC nach Sonntag (9. Juni) das zweite Konzert im Olympiastadion in München. Passend dazu liefert Arte ab 22.15 Uhr ein rockiges Programm. Nacheinander laufen zuerst die „AC/DC – Forever Young“-Dokumentation und dann das „Live At River Plate“-Konzert im TV.

Gegen 19:00 werden The Pretty Reckless heute Abend das AC/DC-Konzert in München als Support-Act eröffnen, bevor die Rockband die Bühne selbst für zwei bis drei stunden bespielt. Während um die 66.000 Konzertbesucher:innen mit der Band vor Ort feiern, können andere die Rocker im Arte-Programm sehen.

50 Jahre Bandgeschichte zum Nachschauen

Los geht’s um 22:15 Uhr mit der Dokumentation „AC/DC – Forever Young“. Der 53-minütige Streifen dreht sich um das brüderliche Gründergespann George, Malcolm und Angus Young. Letzterer steht als einziger lebender Young-Bruder noch heute mit der Band auf der Bühne.

„Die Dokumentation erzählt die Geschichte von AC/DC aus dem Blickwinkel dreier Männer mit sehr individuellen Schicksalen. Die Band mag in Australien entstanden sein, doch die Wurzeln ihrer Gründer liegen in Schottland. So werden Erfolg und Misserfolg zum Ergebnis des Zusammenspiels grundverschiedener Persönlichkeiten, die zu einer gemeinsamen Idee verschmelzen“, heißt es in der Programm-Beschreibung.

Am 6. Juni veröffentlichte Arte die Dokumentation bereits auf seinem YouTube-Kanal. Zu sehen: 50 Jahre Bandgeschichte, die durch zum Teil ebenso alte Videos, Bilder und Interviews erzählt wird.

Hier die Arte-Doku auf YouTube nachsehen:

Zwei Stunden AC/DC-Konzert für Zuhause

Direkt im Anschluss läuft ab 23.10 Uhr „Live At River Plate“. Der Film dokumentiert das Konzert der „Black Ice“-Welttournee im Dezember 2009. „AC/DC – Live at River Plate“ sind drei legendäre Konzerte der australischen Hardrock-Band AC/DC, die am 04., 05. und 06. Dezember 2009 im River-Plate-Stadion in Buenos Aires, Argentinien, aufgenommen wurden.

Das Konzert wurde als Teil der „Black Ice“-Welttour aufgeführt und zog insgesamt über 200.000 Fans an“, beschreibt Arte näher. 32 HD-Kameras sollen die Mega-Konzerte laut Angaben des Senders aufgezeichnet haben.

Wer keinen Zugang zum Fernsehsender hat, kann die etwa zweistündige AC/DC-Konzert-Compilation auch in der Arte Mediathek reinziehen.

Und für diejenigen, die die Band spontan doch lieber live erleben wollen, gibt es Stand jetzt (12. Juni, 14:00 Uhr) gute Neuigkeiten: Bei Eventim sind noch einige Tickets für die Show in München heute Abend verfügbar.