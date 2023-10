Ein Pariser Wachsmuseum enthüllte die Johnson-Figur – diese entspricht nur gar nicht dem Vorbild.

Am Montag (16. Oktober) enthüllte das „Grévin“-Museum in Paris eine neue Wachsfigur von Dwayne Johnson. Diese zeigt zwar den typisch muskulösen Körperbau, die Tätowierungen und den kahl geschorenen Kopf des Schauspielers und ehemaligen Profi-Wrestlers, doch genau wie dieser sieht die Wachsfigur trotzdem nicht aus. Das bemerkten auch die Leute im Internet: „Igitt! Das ist nicht der Rock, vielleicht sein Stuntman lol“, heißt es in einem Kommentar unter dem Enthüllungspost auf dem Instagram-Kanal vom Wachsmuseum.

Fans standen Schlange, um ein Foto mit dem Mimen aus Wachs zu machen, der mit verschränkten Armen positioniert ist, ein blaues Hemd mit Kragen und eine marineblaue Hose trägt. In den sozialen Medien war man allerdings wenig begeistert von Johnsons Darstellung. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Hautfarbe der Wachsfigur. Diese würde Dwayne Johnson als weiße Person statt als PoC zeigen. Ein:e Instagram-Follower:in sagte dazu: „Ähm, sie haben die Farben nicht richtig gemischt! Scheint nicht so sehr nach ihm auszusehen“.

1972 wurde Johnson als Sohn eines afrokanadischen Vaters und einer samoanischen Mutter, die aber in Kalifornien geboren wurde, zur Welt gebracht. Zunächst wuchs er in Hawaii auf und zog später dann um nach Florida.