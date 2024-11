Dwayne Johnson musste für Taylor-Swift-Tickets „Beziehungen spielen lassen“

„So etwas ist mir in meiner Karriere noch nie passiert. Normalerweise muss ich keine Fäden ziehen“, so Johnson.

Wünschen wir uns nicht alle solche Freund:innen? Dwayne „The Rock“ Johnson hat erzählt, dass er wegen eines Konzerttickets für Taylor Swifts „The Eras“-Tour den Popstar persönlich um einen Gefallen bitten musste.

Johnson nutzte Vitamin B

In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ zu seinem neuen Film „Moana 2“, der kürzlich einen mehr als erfolgreichen Start hinlegte, teilte Johnson mit, dass ihn eine „gute Freundin“ gefragt habe, ob er ihr eine der begehrten Karten besorgen könne. Die Umsetzung stellte sich aber schwieriger als erwartet heraus. „So etwas ist mir in meiner Karriere noch nie passiert“, gab Johnson ein wenig verblüfft zu, „normalerweise muss ich keine Fäden ziehen. Normalerweise sorge ich einfach dafür, dass es passiert.“

Dabei sei es ihm höchst unangenehm, seine Kontakte zu weltberühmten Stars wie Swift spielen zu lassen. „Ich bin nie gut darin. Ich bin gut darin, sie zu verschenken“, sagte der 52-Jährige, „ich hasse es, um etwas zu bitten. Alle können das bestätigen. Ich tue es nicht, aber in diesem Fall habe ich einen kleinen Anruf gemacht.“

Alles Weitere sei bloße Formsache gewesen („Taylor hat es möglich gemacht“) und die Freude sei grenzenlos gewesen. „Ich habe ein Bild von den glücklichen Damen, die dort waren“, erzählte Johnson schmunzelnd, „alles war gut in der Welt. Ich schätze das an Taylor.“ Scheinbar hatte er also nicht nur ein Ticket, sondern gleich mehrere für die Show von dem US-Star klargemacht.

Schaut euch hier das Interview ab Minute 04:58 an.

„The Eras“-Tour geht in den Endspurt

Taylor Swifts Tournee neigt sich langsam dem Ende zu. Nach einigen Auftritten in Toronto hat die 34-Jährige verkündet, dass Vancouver die letzte Station sein wird. „Es war großartig, nach so langer Zeit wieder in Kanada zu spielen“, schrieb sie auf Instagram.

„Wie immer haben uns die Fans in Toronto behandelt, als wäre es eine Show in unserer Heimatstadt“, hieß es weiter, „ich hätte mir nicht mehr Liebe und Großzügigkeit von den Leuten wünschen können, die gekommen sind. Unsere nächste Stadt wird die letzte der „The Eras Tour“ sein und der Abschluss des bisher außergewöhnlichsten Kapitels in meinem Leben. Wir sehen uns bald, Vancouver. Wir können es kaum erwarten, euch für drei weitere Shows alles zu geben, was wir haben.“