Lana Del Rey kündigt ihr neues Album für Mai 2025 an

13 Songs werden auf ihrer zehnten Platte THE RIGHT PERSON WILL STAY zu hören sein. Eine Single ist bereits bekannt.

Nachdem US-amerikanische Pop-Größen wie Taylor Swift, Sabrina Carpenter und Beyoncé 2024 allesamt neue Alben auf den Markt gebracht hatten, fragten sich viele Fans zurecht, ob Lana del Rey ebenfalls mitziehen würde. Nun hat die Singer-Songwriterin mit THE RIGHT PERSON WILL STAY ihr zehntes Studioalbum angekündigt, das am 21. Mai 2025 erscheinen soll. Zugleich teilte sie mit, welcher Track die mutmaßliche Lead-Single werden soll.

„Für immer Liebe“

In einem Instagram-Post präsentierte Del Rey das Albumcover – ein schwarz-weißes Foto von sich, in dem sie eine schlichte weiße Bluse trägt und mit verträumten Blick dreinschaut. Im Hintergrund ist eine Straße an einem Felshang zu sehen, auf der ein weißes Auto entlangfährt. Dazu schrieb die 39-Jährige Folgendes: „Erscheint am 21. Mai. Ich bin so dankbar, dass meine 13 Tracks mit meiner wunderbaren Arbeit zwischen Luke, Jack, Zach und Drew Erickson und anderen zusammengekommen sind. Ich freue mich, dass ihr noch vor Stagecoach ein paar Songs hören könnt, angefangen mit Henry. Für immer Liebe.“

Alte Bekannte bei der Produktion

Mit den erwähnten Personen sind unter anderem die Musiker und Produzenten Jack Antonoff und Zachary Dawes gemeint, die beide ihr 2023 erschienenen Album DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD mitproduziert hatten, sowie auch Produzent Luke Laird. Außerdem stellte Del Rey mehrere ausgekoppelte Singles in Aussicht, die vor dem Stagecoach Festival im April 2025 erscheinen sollen, bei dem sie ebenfalls im Line-up steht. Eine davon, „Henry (Come On)“, hatte sie schon im Januar 2024 in einem Teaser-Video preisgegeben.

Lana Del Reys Stadionsommer 2025

Ihre nächste Platte ist nicht das einzige freudige Ereignis, auf das sich Del Reys Fans für 2025 einstellen können. Eine Stadion-Tournee steht für das kommende Jahr bei Lana Del Rey ebenso an. Doch bisher hat die Musikerin nur Live-Termine für UK und Irland bekannt gegeben. Nachdem sie beim Reading und Leeds Festival sowie beim Coachella auftreten wird, geht es ab dem 23. Juni in Cardiff und später noch in Glasgow, Liverpool, Dublin sowie am 3. Juli in London mit den Gigs weiter.