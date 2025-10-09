Warum Dwayne Johnson der Flop von „The Smashing Machine“ egal ist

von 
Mark Kerr und Dwayne Johnson auf dem Roten Teppich in Venedig für „The Smashing Machine“

Mark Kerr und Dwayne Johnson auf dem Roten Teppich in Venedig für „The Smashing Machine“  |  Dwayne Johnson stört nicht, dass „The Smashing Machine“ schwach im Kino läuft

Foto: Getty Images Europe. Alessandro Levati. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der Schauspieler zeigt sich unbeeindruckt vom Misserfolg seines neuen Films.

Dwayne Johnson hat gelassen auf die schwachen EEiinspielergebnisse seines neuen Films „The Smashing Machine“ reagiert. In einem Instagram-Post betonte er, dass nicht die Zahlen, sondern die eigene Leistung entscheidend sei.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Keine Kontrolle über Zahlen, aber übers Können

„The Smashing Machine“ erzielte trotz positiver Kritiken lediglich knapp sechs Millionen US-Dollar am ersten Wochenende. Am Montag, den 6. Oktober, wandte sich der Schauspieler diesbezüglich auf Instagram an seine rund 392 Millionen Follower:innen. Johnson bedankte sich in der Caption „aus tiefstem Herzen“ bei allen, die sich den Film angesehen haben.

„The Smashing Machine“: 15 Minuten Applaus für Dwayne Johnson in Venedig
Dwayne Johnson: Das Internet macht sich über neue Wachsfigur lustig
Dwayne Johnson: Wachsfigur soll dunklere Hautfarbe bekommen

Zudem erklärte er, dass man in der Welt des „Geschichtenerzählens“ keine Kontrolle über die Zahlen habe – wohl aber über die eigene Leistung und die Bereitschaft, sich auf neue Rollen einzulassen.

2x Dwayne The Rock Johnson Duftbaum Auto Fanartikel, Duftspender, Tuning, Car Air Freshener, Duftanhänger Set
2x Dwayne The Rock Johnson Duftbaum Auto Fanartikel, Duftspender, Tuning, Car Air Freshener, Duftanhänger Set Für € 6,99 bei Amazon kaufen

Zahlen sind für Dwayne Johnson unwichtig

Der Schauspieler bedankte sich außerdem bei Regisseur Benny Safdie für das Vertrauen, bei ihm an die Rolle geglaubt zu haben. Dwayne Johnson betonte, er würde diese „Gelegenheit“ jederzeit wieder ergreifen. Er schloss den Instagram-Beitrag mit der Erklärung, dass der Film sein Leben verändert habe, und mit der Grußformel: „Mit tiefer Dankbarkeit, Respekt und radikaler Empathie, dj.“

Zum Instagram-Beitrag von Dwayne Johnson:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„The Smashing Machine“ – darum geht’s

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In dem biografischen Sportdrama verkörpert Johnson den ehemaligen Amateur-Wrestler und MMA-Kämpfer Mark Kerr, der zwischen 1997 und 2000 seinen Höhepunkt in der Ultimate Fighting Competition erreichte. Der Film thematisiert Kerrs Kampf gegen Drogenabhängigkeit und seinen Drang nach Erfolg. Die Geschichte konzentriert sich auf die Verletzlichkeit des Kämpfers und seine Beziehungen – insbesondere zu seiner Partnerin. Emily Blunt spielt dabei seine Freundin Dawn Staples.

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

The Smashing Machine Einspielergebnis Dwayne Johnson Emily Blunt Benny Safdie
Artikel Teilen