„The Smashing Machine“: 15 Minuten Applaus für Dwayne Johnson in Venedig

Benny Safdies Film „The Smashing Machine“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Emily Blunt hat bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig über eine Viertelstunde lange stehende Ovationen erhalten. Der Film, der in Venedig seine Weltpremiere feierte und dort im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen gezeigt wird, erzählt die Geschichte des legendären MMA-Kämpfers Mark Kerr, der auch selbst in der italienischen Filmhauptstadt anwesend war.

Dwayne Johnson zeigte sich angesichts der überwältigenden Reaktionen des Publikums sichtlich bewegt. Er, Blunt, Safdie und Kerr umarmten sich berührt, als die Lichter nach der Premiere wieder angingen.

Dwayne Johnson sichtlich bewegt nach minutenlangem Applaus

„The Smashing Machine“: Ein Biopic über Mark Kerr

Die zwischen 1997 und 2000 spielende Filmbiografie „The Smashing Machine“ erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Ringers, Mixed-Martial-Arts-Kämpfers und UFC-Champions Mark Kerr, der nicht nur mit seinen Gegnern im Ring, sondern auch mit Drogenabhängigkeit und dem Druck sportlicher Ambitionen zu kämpfen hat. Kerr wird von Johnson gespielt, während Blunt seine Freundin Dawn Staples verkörpert.

Der Trailer zu „The Smashing Machine“:

Ein Herzensprojekt: Johnson über seine größte Schauspiel-Herausforderung

Laut Johnson erfüllte der Film seinen langjährigen Wunsch, sich als Schauspieler selbst herauszufordern. „Wenn man in Hollywood ist, dreht sich alles um die Kinokassen. Und man jagt den Kinokassen hinterher. Und die Kinokassen in unserem Geschäft können sehr beeindruckend sein und einen in eine bestimmte Kategorie drängen“, zitiert ihn „Deadline“. „Ich habe all diese Filme gemacht und sie haben mir gefallen. Sie haben Spaß gemacht. Einige waren wirklich gut und liefen gut. Andere weniger. Aber mir wurde klar, dass ich diesen brennenden Wunsch hatte und eine Stimme in meinem Kopf, die sagte: ‚Was wäre, wenn es noch mehr gäbe?‘“

Kinostart von „The Smashing Machine“ im Oktober

„The Smashing Machine“ wurde von A24 produziert und finanziert und soll am 3. Oktober in amerikanischen und deutschen Kinos anlaufen. Zu den Produzenten gehören David Koplan, Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia, Safdie und Eli Bush.