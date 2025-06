Ed Sheeran in Hamburg: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

Am 04., 05. und 06. Juli spielt Ed Sheeran im Hamburger Volksparkstadion. Es ist die zweite von drei deutschen Städten, die der Brite im Rahmen seiner „+-=÷x“-Tour besucht. Nach Hamburg geht es weiter nach Düsseldorf – insgesamt umfasst die Tour 186 Stopps.

Im Mai 2025 kündigte Ed Sheeran sein neues Album PLAY an, das am 12. September 2025 erscheinen soll. Mit den Songs „Azizam“, „Old Phone“ und „Sapphire“ sind bereits drei Singles daraus veröffentlicht worden. Hier alle Informationen zu seinen drei Gigs in Hamburg im Überblick.

Support & Einlass

Der Zeitplan und die Support-Acts sehen an allen drei Abenden gleich aus. Ab 16 Uhr ist Einlass und um etwa 18 Uhr spielt dann der Support Tori Kelly und Myles Smith. Ed Sheeran selbst betritt die Bühne etwa um 21 Uhr, seine Shows dauern knapp über zwei Stunden.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Castle on the Hill BLOW Shivers The A Team Don’t Dive Sapphire Eyes Closed Give Me Love Stargazing (Myles Smith Cover) Take Me Back to London / River / Cross Me / Peru / Beautiful People / South of the Border / Own It / 2step / I Don’t Care Celestial Galway Girl Nancy Mulligan Thinking Out Loud Love Yourself (Justin Bieber Cover) Old Phone Photograph Hearts Don’t Break Around Here Tenerife Sea Ceux qu’on était(Pierre Garnier cover Perfect Bloodstream Afterglow You Need Me, I Don’t Need You Azizam Shape of You Bad Habits

Tickets

Alle Konzerte sind komplett oder nahezu ausverkauft. Über Eventim sind jedoch noch Resale-Tickets erhältlich. Die Preise variieren dabei stark, beginnen aber bei etwa 60 Euro für Sitzplätze im Oberrang. Stehplätze sind ab rund 75 Euro verfügbar.

Anfahrt & Parken

Das Hamburger Volksparkstadion ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die S-Bahnhöfe Stellingen und Eidelstedt werden beide von den Linien S3 und S5 angefahren. Sie befinden in Gehweite des Stadions. Genauso der S-Bahnhof Othmarschen, an dem die S1 Halt macht. Auch mit dem Bus ist die Konzertstätte erreichbar. Dafür betretet ihr die Linie 22 in Richtung U-Kellinghusenstraße und steigt an der Haltestelle Schnackenburgallee aus.

Wer bei der Anreise auf das Auto angewiesen ist, nutzt von Norden, beziehungsweise Süden kommend (A7, beziehungsweise A23), die Ausfahrt HH-Volkspark, und folgt der Beschilderung. Wenn ihr von der A23 kommt, fahrt ihr vorher Richtung Autobahnkreuz HH-Nordwest und dann auf die A7 Richtung Süden. Für das Parkhaus am besten „Uwe-Seeler-Allee 9, Hamburg“ ins Navi eingeben, die Adresse führt zum Parkplatz Weiß.

Wetter

Das Wetter am Konzertwochenende zeigt sich wechselhaft. Am Freitag (4. Juli) bleibt es zunächst sonnig mit etwa 22 Grad am Mittag und 20 Grad am Abend. Ab 22 Uhr kühlt es auf rund 16 Grad ab, bei zunehmend bedecktem Himmel.

Am Samstag (5. Juli) bleiben die Temperaturen ähnlich. Allerdings ist es sowohl mittags als auch abends überwiegend bewölkt, bei ebenfalls etwa 22 Grad am Tag und 20 Grad am Abend.

Der Sonntag (6. Juli) wird insgesamt etwas kühler. Tagsüber werden um die 20 Grad erwartet, begleitet von anhaltendem leichtem Regen. Auch in der Nacht, ab etwa 22 Uhr, soll es weiter regnen, bei Temperaturen um 16 Grad.