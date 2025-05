Ed Sheeran: VÖ-Termin für neues Album PLAY – Single „Old Phone“ hören

Nach dem Abschluss seiner Mathematics-Ära meldet sich Ed Sheeran am Freitag (2. Mai) mit Neuigkeiten zurück: Sein neues Album PLAY erscheint am 12. September 2025 – und zur Feier des Tages hat Sheeran die neue Single „Old Phone“ veröffentlicht.

Sheeran selbst beschreibt PLAY als „Album, das als direkte Reaktion auf die dunkelste Zeit meines Lebens entstanden ist.“

Auf Instagram erklärt er: „Nachdem ich all das hinter mir gelassen hatte, wollte ich einfach nur Freude und Farbe in die Welt bringen – und die Kulturen der Länder entdecken, durch die ich tourte. Ich habe das Album rund um die Welt aufgenommen, in Goa (Indien) fertiggestellt – und dabei einige der kreativsten, neugierigsten und lustigsten Tage meines Lebens erlebt.“

Das Ergebnis ist ein Album, das laut Sheeran „eine echte emotionale Achterbahnfahrt“ ist – mit allem, was er an Musik liebt: „der Spaß, die Freiheit, aber auch der Punkt, an dem ich gerade im Leben stehe – als Mensch, als Partner, als Vater.“

Ed Sheeran: Neue Einflüsse, vertrauter Sound

Inspiriert von der Musik Indiens und Persiens – und deren überraschenden Parallelen zu den irischen Folk-Klängen seiner Kindheit – soll PLAY vertrauten Sheeran-Sound mit einer globaleren Klangsprache verbinden. Mit Musiker:innen und Produzent:innen aus aller Welt hat Sheeran ein Werk geschaffen, das der Ankündigung zufolge „altes und neues gekonnt miteinander verbindet“.

Neben der im April veröffentlichten Single „Azizam“ (eine Hommage an persische Kultur und produziert von Ilyah Salmanzadeh) ist nun auch der Song „Old Phone“ verfügbar – eine nostalgische, persönliche Nummer, die tief in Ed Sheerans Vergangenheit eintaucht.

„Old Phone“ – ein Blick in die Vergangenheit

Der Song beginnt mit einer simplen Handlung: Ed schaltet ein altes Handy ein, das er seit 2015 nicht mehr benutzt hat. Was folgt, ist eine emotionale Spurensuche: Nachrichten eines verlorenen Freundes, ein Streit mit einer Ex, ein entfremdetes Familienmitglied. Produziert wurde „Old Phone“ von Blake Slatkin und Ilya Salmanzadeh.

PLAY wird verspielt – im wahrsten Sinne des Wortes

Sheeran kündigte an, dass die kommenden Monate von „spielerischen Aktionen“ begleitet werden: „Wir bauen Pubs für Folk-Jams, spielen Gigs in offenen Bussen und singen mit rosa Cowboyhüten in Bars. Je älter ich werde, desto mehr will ich die Dinge einfach genießen – und die verrückten, chaotischen Momente auskosten.“