Ed Sheeran in Stuttgart: Setlist, Tickets, Anfahrt, Parken und Wetter

Am 28. und 29. Juni spielt Ed Sheeran in der MHP Arena in Stuttgart. Es ist die erste von drei deutschen Städten, die der Brite im Rahmen seiner „+-=÷x“-Tour besucht. Nach Stuttgart geht es weiter nach Hamburg und Düsseldorf – insgesamt umfasst die Tour 186 Stopps.

Im Mai 2025 kündigte Ed Sheeran sein neues Album „Play“ an, das am 12. September 2025 erscheinen soll. Mit den Songs „Azizam“, „Old Phone“ und „Sapphire“ sind bereits drei Singles daraus veröffentlicht worden. Hier alle Informationen zu seinem Gig in Stuttgart:

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Castle on the Hill BLOW Shivers The A Team Don’t Dive Sapphire Eyes Closed Give Me Love Stargazing (Myles Smith Cover) Take Me Back to London / River / Cross Me / Peru / Beautiful People / South of the Border / Own It / 2step / I Don’t Care Celestial Galway Girl Nancy Mulligan Thinking Out Loud Love Yourself (Justin Bieber Cover) Old Phone Photograph Hearts Don’t Break Around Here Tenerife Sea Ceux qu’on était(Pierre Garnier cover Perfect Bloodstream Afterglow You Need Me, I Don’t Need You Azizam Shape of You Bad Habits

Tickets

Zwar sind die Konzerte bereits ausverkauft, es sind aber noch Resale Tickets über Eventim erhältlich. Dabei liegt der Preis für eine Karte zwischen 60 und 80 Euro.

Anfahrt und Parken

Wer mit dem Auto kommt, folgt am besten der Beschilderung vor Ort. Der Veranstalter weist auf gebührenfreie Parkplätze im Bereich der Mercedesstraße hin. Gebührenpflichtige Parkplätze befinden sich vor dem VfB-Fan-Center und dem VfB-Clubzentrum. Innerhalb Stuttgarts gibt es außerdem zahlreiche Park-&-Ride-Parkplätze, die an das S-Bahn-Netz angebunden sind.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat viele Optionen. Die Stadtbahnlinie U1 fährt vom Hauptbahnhof bis zur Haltestelle „Mercedesstraße“. Außerdem verkehrt bei Großveranstaltungen die Sonderlinie U11 bis „NeckarPark“. Die Linie U19 fährt ebenfalls bis „NeckarPark“, die Linie U13 bis zur Haltestelle „Wilhelmsplatz“ in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ab dem Bahnhof Bad Cannstatt empfiehlt es sich, mit der Buslinie 45 zur Haltestelle „NeckarPark“ zu fahren.

Wetter

Das Wetter soll an beiden Tagen sehr sonnig und warm werden. Am Samstag (28. Juni) werden mittags bis zu 31 Grad erwartet, und am Abend sinkt die Temperatur nur um etwa zwei Grad. Ab 22 Uhr soll es noch rund 25 Grad warm sein. Der Sonntag (29. Juni) wird fast identisch, nur kommt leichte Bewölkung hinzu. Mittags werden etwa 30 Grad erwartet, am Abend sind es noch rund 29 Grad.