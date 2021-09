Ed Sheeran live 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Am 25. September beginnt der Vorverkauf für die Europa-Tournee von Ed Sheeran, die ihn 2022 auch für drei Konzerte nach Deutschland führen wird. Die „+ – = ÷ x Tour“ (sprich: „The Mathematics Tour“) startet im April. Am 7. Juli 2022 gastiert Sheeran in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, am 10. September 2022 im Münchener Olympiastadion und am 23. September 2022 im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Der Vorverkauf beginnt am Samstag, den 25. September, um 11 Uhr. Laut Pressemitteilung wird Sheerans Bühne in der Mitte jedes Stadions positioniert sein. Sein neues Album „=“ erscheint am 29. Oktober 2021.

ED SHEERAN

„+ – = ÷ x“-TOUR – Deutschland und Schweiz 2022 *

07.07.2022 Gelsenkirchen – VELTINS-Arena

10.09.2022 München – Olympiastadion

23.09.2022 Frankfurt – Deutsche Bank Park

16.09.2022 Zürich – Letzigrund Stadion

Außerdem meldet der Veranstalter:

„Um zu verhindern, dass Fans beim Kauf von Tickets für die Konzerte von Ed Sheeran übervorteilt werden, gehen der Künstler und sein Team in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter FKP Scorpio auch diesmal streng gegen den sogenannten Ticketzweitmarkt und all jene vor, die inoffizielle Ticketing-Seiten nutzen: Für die Konzerte dieser Tournee wird eine extra entwickelte mobile, digitale Ticketing-Technologie genutzt, die entsprechende Sicher-heitsvorkehrungen enthält, um sicherzustellen, dass echte Fans echte Tickets kaufen und um zu verhindern, dass inoffizielle Zweitmarkt-Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer in der Lage sind, Tickets zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen und die Fans abzuzocken.

Um den Kauf legitimer Tickets zu erleichtern, sind die Fans aufgefordert, sich vor dem Verkauf bei eventim zu registrieren und ein Kundenkonto anzulegen. Fans mit Tickets, denen es nicht wie geplant möglich ist, das jeweilige Konzert zu besuchen, können ihre Tickets zu dem Preis, den sie bezahlt haben, zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr, an andere Fans über fanSALE, die offizielle Von-Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsplattform von eventim, verkaufen.

Die Veranstalter bitten alle Kunden dringend, nur die offizielle eventim.de-Ticketwebsite zu nutzen und weisen darauf hin, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist.

Wie bei früheren Ed Sheeran-Tourneen werden die Veranstalter die Verkaufstransaktionen überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Geschäftsbedingungen für den Verkauf der Ed Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden möglicherweise storniert.

Eine Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) zu diesem Thema finden Sie unter Edsheeran.com und fkpscorpio.com und eventim.de“