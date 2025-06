Ed Sheeran live in Stuttgart: Setlist, Fotos & Videos der ersten Show

Ed Sheeran live in Stuttgart sehen, mit einer Setlist, die seine bisherige musikalische Karriere berücksichtigt – diesen Wunsch erfüllten am Samstagabend (28.06.) rund 60.000 Zuschauer.

Schon optisch war die Show außergewöhnlich: Die Fans feierten mit Ed Sheeran in einer bunten Kulisse. Die Videoleinwände waren wie Plektren geformt. Mehrere Stelen mit LED-Effekten ragten in die Arena und bunter Rauch zog durch die Open-Air-Venue. Der Musiker stand inmitten des Publikums auf einer runden Bühne, die sich sogar drehen konnte. So hatten alle Zuschauer einen hervorragenden Blick auf Sheeran.

Ein besonderes Highlight der Show war „Supermarket Flowers“. Den emotionalen Song vom Album „÷“ spielte Ed Sheeran zur Veröffentlichung des Albums im Jahr 2017 öfters, seit 2018 schaffte er es allerdings gar nicht mehr auf die Setlist. In einer Ansage erklärte er auch warum: Der Song mache ihn, seine Mutter, aber auch seinen Bruder sehr traurig, weil er ihn für seine verstorbene Großmutter mütterlicherseits geschrieben hatte. Da das Lied jedoch vielen seiner Fans etwas bedeute, habe er sich entschieden, ihn spontan zu spielen. Geprobt hatte er den Song vorher nicht.

Mit Hits wie „Shape of You“ und „Bad Habits“ endete die erste Show von Ed Sheeran in Stuttgart. Zur Zugabe gehörte auch der neue Song „Azizam“:

Setlist: Ed Sheeran am 28.06. in der MHP Arena in Stuttgart

Castle on the Hill

BLOW

Shivers

The A Team

Don’t

Lego House

Sapphire

Eyes Closed

Life Goes On

Give Me Love

I Was Made for Loving You

Take Me Back to London / River / Peru / 2step / Cross Me / Beautiful People / South of the Border / Own It / I Don’t Care

Celestial

Galway Girl

Nancy Mulligan

Thinking Out Loud

Love Yourself

I See Fire

Old Phone

Photograph

Tenerife Sea

Supermarket Flowers

Perfect

Bloodstream

Afterglow

You Need Me, I Don’t Need You

Azizam

Shape of You

Bad Habits