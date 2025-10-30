Ayliva überrascht Fans: Neue Stuttgart-Termine im Dezember 2025

Ayliva meldet sich zurück: So geht es mit der Tour weiter

Ayliva in Dortmund: So waren ihre ersten Shows mit Handicap

Drei Gigs musste Ayliva in Stuttgart krankheitsbedingt absagen – nun können sie doch noch in diesem Jahr nachgeholt werden. Alle Infos hier.

Am 23. Oktober hatte Ayliva für Aufsehen gesorgt, als sie das in Hannover geplante Konzert nur 20 Minuten vor Beginn absagte – zu einem Zeitpunkt, als viele Besucher:innen bereits vor Ort waren. Grund war ihr Gesundheitszustand, der sich nach eigenen Angaben kurz vor der Show verschlechtert hatte. Demnach handelte es sich um einen entzündeten Bienenstich, durch den sie nicht mehr habe laufen können.

Nachholtermine für Stuttgart stehen fest

Schon wenige Tage später konnten Fans aufatmen: Die Gigs in Dortmund fanden wie geplant statt. Auch für die Hannover-Konzerte konnten neue Termine gefunden werden. Nur für Stuttgart hieß es zunächst: „Leider haben wir für Stuttgart keinen Ersatztermin mehr gefunden, da keine Freiräume im Hallenkalender vorhanden waren. Es tut mir unendlich leid, dass wir diese Shows nicht nachholen können“, schrieb Ayliva in ihrer Instagram-Story. „Ich freue mich auf einen schönen Abschluss dieser Tour, auf mein Team und auf meine Community. Danke für eure Liebe und euer Verständnis!“

Am 30. Oktober folgte dann die erfreuliche Nachricht in Aylivas Instagram-Story: „Stuttgart. Ihr werdet euch sehr freuen.“ Dazu postete sie ein weißes Herz auf schwarzem Hintergrund. Im nächsten Slide gab es die konkreten Infos zu den nun doch geplanten Nachholterminen.

Die Sängerin erklärte: „Stuttgart, ich habe wunderbare Nachrichten! Die krankheitsbedingt ausgefallenen Shows können doch noch in diesem Jahr in der Schleyer-Halle nachgeholt werden. Es war mir und meinem Team eine Herzensangelegenheit, es mit aller Mühe möglich zu machen.“

Ayliva live in Stuttgart: Nachholtermine im Überblick

Die Show vom 16.10. wird am 21.12.2025 nachgeholt

Die Show vom 17.10. wird am 22.12.2025 nachgeholt

Die Show vom 19.10. wird am 23.12.2025 nachgeholt

Weiterhin ließ die Musikerin aus Recklinghausen ihre Fans in der Instagram-Story wissen: „Ich bin so dankbar für eure Geduld, eure Liebe und all die Nachrichten in den letzten Wochen. Umso mehr freu ich mich, dass wir diese Abende zusammen nachholen können – und das sogar noch dieses Jahr! Es wird kuschelig und wunderschön. Alle Infos zu Tickets und dem weiteren Vorgehen findet ihr im Laufe der kommenden Woche auf www.ayliva.de und bei eventim, wir sehen uns im Dezember!“

Auch Hannover-Termine werden nachgeholt

Die ausgefallenen Hannover-Konzerte werden wie folgt nachgeholt: Die Show vom 23. Oktober wird auf den 4. November verschoben, die vom 24. Oktober auf den 5. November und die vom 25. Oktober auf den 6. November. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für Fans, die ihre Karten bereits storniert und zurückgegeben haben, wird nach einer Lösung gesucht.

Verletzung beeinflusste Auftritte, aber nicht die Qualität

Die Bienenstich-Verletzung führte laut Fan-Aussagen bei den bereits zwei durchgeführten Gigs in Dortmund am 28. und 29. Oktober zwar zu Anpassungen, jedoch nicht zu einem Qualitätsverlust der Performance – weder gesanglich noch performativ. Auf Aufnahmen von Besucher:innen der Dortmund-Konzerte, die in den sozialen Medien geteilt wurden, war zu sehen, dass Ayliva während ihrer Bühnenshow von ihren Tänzer:innen oder Crewmitgliedern gestützt und teilweise sogar getragen werden musste.

Den Großteil der Konzerte verbrachte Ayliva sitzend – auf einer beleuchteten Treppe, einem Barhocker oder einer mit Efeu verzierten Bank mit Sitzkissen. Ihre Verletzung inklusive Bandage versteckte sie unter weißen, teils transparenten, glitzernden Stulpen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach den ersten beiden Auftritten mit Handicap erhielt die Künstlerin in den sozialen Medien viel Zuspruch von Fans und ihrer Crew.