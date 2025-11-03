Edwin Rosen in Berlin: Alle Infos zu den Konzerten in der Columbiahalle

Luxusautos im Deutschrap: Wer fährt die krassesten Karren?

Blind Date mit Wu-Tang Clan: „Habe ich gerade ernsthaft gefragt, ob Kurt Cobain auf Deutsch singt?

Warum hat Capital Bra noch keinen deutschen Pass?

Rosalía besucht das „Berghain“ mit Björk und Yves Tumor – und singt auf Deutsch

Edwin Rosen spielt 2 Abende in Berlin. Hier alle Infos zu Tickets, Zeiten, Anfahrt & Setlist der „Wenn alle Stricke reißen“-Tour.

Edwin Rosen ist derzeit auf „Wenn alle Stricke reißen“-Tour und legt dabei auch einen Stopp in der Hauptstadt ein. An gleich zwei Tagen – Mittwoch, 5. November, und Donnerstag, 6. November, – tritt der Stuttgarter in der Columbiahalle auf. Im Gepäck hat er seine neue EP DIE STERNE. Hier gibt’s alle wichtigen Details zu den Shows im Überblick.

Tickets

Wer noch eine Karte für die Berlin-Gigs des Alternative-Künstlers ergattern möchte, hat Glück: Auf der Website von Edwin Rosen sind noch Stehplatz-Tickets für das Konzert am Mittwoch für 39,90 Euro erhältlich. Die Show am Donnerstag ist bereits ausverkauft.

Zeiten

Der Einlass beginnt an beiden Abenden um 18:45 Uhr. Die Show startet jeweils um 19:45 Uhr mit dem Supportact Bed.

Support

Der Indie-Künstler wird bei beiden Gigs vom Voract Bed unterstützt.

Anfahrt

Die Location befindet sich am Columbiadamm 13–21, 10963 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen:

Die Venue ist via U-Bahn und Bus erreichbar. Die nächstgelegene Haltestelle der U6 ist der Platz der Luftbrücke. Nahegelegene Bushaltestellen der Linien 104 und 248 sind Columbiadamm/Platz der Luftbrücke oder Columbiadamm/Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Anreise mit dem Auto:

Die Location empfiehlt bei der Anreise mit dem Auto die A2 (Hannover) oder A9 (Nürnberg/Leipzig). Von der A10 (Berliner Ring) Richtung Berlin-Zentrum erreicht man die Halle über die Autobahnausfahrt Tempelhofer Damm.

Setlist

Edwin Rosen hat keine feste Setlist. Bei seinem Auftritt in Hannover spielte er die folgenden Tracks:

Schau dir zu

21 Nächte wach

Verschwende deine Zeit

Keine Zeit

(Unknown)

1119

Balancieren

mitleerenhänden

leichter//kälter

Die Sonne in deinem Zimmer

Die Sterne

Wie sehr tut es weh?

(Unknown)

Kontrollverlust

wenn alle stricke reißen

Encore: Vertigo

In „Wie sehr tut es weh?“ hier reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neues zu Edwin Rosen

Edwin Rosen veröffentlichte erst kürzlich die Single „Wie sehr tut es weh?“. Der Song handelt davon, wie schmerzhaft es ist, einer nahestehenden Person in einer schwierigen Lebensphase nicht helfen zu können – weil sie einerseits versucht, selbst klarzukommen, und andererseits Hilfe abblockt. Gleichzeitig fehlt oft das Verständnis für die Situation. Mit der Veröffentlichung entschuldigte sich der Künstler bei seinen Fans dafür, dass er so lange mit neuer Musik auf sich warten ließ.