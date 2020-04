Foo Fighters verschieben ihr Berlin-Konzert auf Juni 2021

Foto: Getty Images for Pilgrimage Musi, Erika Goldring. All rights reserved.

Eigentlich hatten die Foo Fighters für den 10. Juni 2020 ein exklusives Deutschlandkonzert angekündigt. Dave Grohls Rockband sollte dann in der Berliner Waldbühne auftreten. Doch durch die Coronakrise müssen sie nun umplanen. Statt 2020 wird der Gig 2021 stattfinden. Die Open-Air-Show hat bereits einen konkreten Termin: Am 8. Juni 2021 könnt Ihr nun die Foo Fighters live in der Waldbühne erleben. Auch die restlichen Tournee-Stationen haben neue Dates bekommen. Dazu schrieb die Gruppe in einem Statement: „Wir freuen uns darauf, Euch an den neuen Terminen zu sehen [und] können es kaum erwarten, für Euch spielen zu können.“

Noch mal das Datum zum Mitschreiben:

Foo Fighters live in Berlin

8. Juni 2021 – Waldbühne, Berlin

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Foo Fighters feiern 2020 ihr 25. Bandjubiläum. 1995 veröffentlichte Dave Grohl im Alleingang das nach seiner neuen Band benannte Debüt FOO FIGHTERS. Der Rest ist Musikgeschichte – die Foo Fighters gehören seit Jahren zu den größten und erfolgreichsten Stadionrockbands der Welt.

Seit Juli 2019 haben die Foo Fighters mit „01070725“ „00950025“, „01020225“, „00111125 Live in London“, „00070725 Live At Studio 606“, „00050525 Live in Roswell“, „01020225“ und „00979725“ bereits acht Teile aus ihrem „Foo Files“-Archiv veröffentlicht.